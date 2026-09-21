Rafael Grossi, director del OIEA: «El mundo se vuelve con un gran sentido de optimismo hacia los usos pacíficos de la energía nuclear»

Hace diez años, defender una central nuclear nueva sonaba a batalla perdida en media Europa. Hoy la inteligencia artificial devora electricidad y varios gobiernos que juraron apagar sus reactores han dado marcha atrás. ¿Moda pasajera o cambio de fondo? La respuesta ha llegado esta semana desde Viena.

Rafael Mariano Grossi, diplomático argentino de 65 años, dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desde diciembre de 2019 y aspira a suceder a António Guterres al frente de la ONU. «El mundo se vuelve con un gran sentido de optimismo hacia los usos pacíficos de la energía nuclear», afirmó el 14 de septiembre de 2026 en el discurso de apertura de la 70ª Conferencia General del OIEA, que reúne en Viena a sus 182 Estados miembros.

Qué dijo exactamente Grossi

No habló solo de las potencias de siempre. «Lo vemos en los grandes países, en los grandes usuarios de energía nuclear. Pero también en los muchos países en desarrollo que recurren a ella porque la necesitan para su desarrollo económico», sostuvo en una cita que reúne a unas 4.000 personas.

El argumento estrella fue la electricidad que exige la inteligencia artificial. Para Grossi, la relación entre la IA y la energía nuclear «ya no es incidental ni opcional», y citó los centros de datos y el transporte marítimo como nuevos clientes del átomo. Su organismo, recordó, calcula que la capacidad nuclear mundial podría más que triplicarse en 2060.

Lo que dicen las cifras

El optimismo tiene números detrás. Las proyecciones del OIEA parten de 413 reactores y 377,1 gigavatios a finales de 2025 y, en su escenario alto, llegan a 1.284 gigavatios en 2060, 3,4 veces más. Es la sexta subida consecutiva, aunque el escenario bajo se queda en 696 gigavatios y la nuclear solo generó el 8,4% de la electricidad mundial en 2025.

¿Quién construye? Sobre todo Asia. La Asociación Nuclear Mundial cuenta unos 80 reactores en obras en 15 países, 38 de ellos en China, 8 en la India y 7 en Rusia. Estados Unidos levanta nuevos reactores junto a plantas veteranas.

La IA explica buena parte del apetito. Según la Agencia Internacional de la Energía, los centros de datos consumieron unos 415 teravatios hora en 2024, el 1,5% de la electricidad mundial, y rondarán los 945 en 2030. Microsoft ha firmado con Constellation un contrato de 20 años para reabrir en 2027 la unidad 1 de Three Mile Island, cerrada en 2019. Google ha encargado a Kairos 500 megavatios en reactores modulares.

Hasta el dinero se ha movido. El Banco Mundial selló en junio de 2025 un acuerdo con el OIEA, su primer paso hacia la nuclear en décadas. Bélgica derogó un mes antes la ley de 2003 que la obligaba a apagar sus siete reactores.

Lo que el optimismo no borra

Construir en Occidente sigue siendo lento y caro. El EPR de Flamanville, en Francia, se conectó a la red en diciembre de 2024 con doce años de retraso y un coste que EDF cifra en 13.200 millones de euros, cuatro veces el presupuesto inicial. La misma empresa ha retrasado a 2030 el primer reactor de Hinkley Point C, en Inglaterra.

Está el problema de siempre, los residuos, y está la guerra. Zaporiyia ha perdido la conexión eléctrica exterior 26 veces desde 2022 y en agosto pasó casi tres semanas con generadores diésel hasta que una tregua local, la séptima que negocia el OIEA, permitió reparar la línea. ¿Es probable un accidente? No, pero el margen se estrecha cada vez.

Y luego está Irán. La agencia lleva más de un año sin verificar el uranio enriquecido al 60%, «una cuestión de grave preocupación en materia de proliferación», escribió Grossi en su informe a la conferencia. El optimismo, vamos, convive con un expediente abierto.

España sigue siendo la excepción

¿Y aquí? Los siete reactores españoles produjeron en 2025 el 19,06% de la electricidad con apenas el 5,3% de la potencia instalada. El calendario pactado en 2019 prevé apagarlos entre 2027 y 2035. El Gobierno prorrogó en agosto Almaraz hasta junio de 2030, pero la vicepresidenta Sara Aagesen insistió el 9 de septiembre en el Congreso en que el cierre definitivo sigue en 2035.

Grossi ya había colocado a España entre los rezagados. «Con la excepción de España y Alemania, la mayoría de los países que decidieron cerrar han cambiado de opinión», dijo en Viena en mayo de 2025, aunque añadió que deciden los españoles. Alemania apagó sus tres últimos reactores en 2023, mientras Canadá prepara hasta una central nuclear móvil.

De momento, el mapa que dibuja Grossi deja a España en una esquina cada vez más pequeña.

El discurso íntegro se ha publicado en la web del OIEA.