Los expertos en limpieza recomiendan mezclar limón con pasta de dientes: «Mano de santo para la lavadora»

La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados en el hogar, pero no siempre recibe la atención que merece en lo que a limpieza y mantenimiento se refiere. Con el paso del tiempo, la acumulación de restos de detergente, suciedad, pelusas y humedad puede favorecer la aparición de malos olores y moho, afectando a su rendimiento y reduciendo su vida útil. Más allá de la higiene, limpiar la lavadora con regularidad ayuda a prevenir obstrucciones y problemas técnicos, como un drenaje más lento o fallos durante los ciclos de lavado.

Además, una lavadora limpia evita que aparezcan manchas en la ropa. Por suerte, existe un remedio casero tan sencillo como efectivo para dejar la lavadora como nueva a base de limón y pasta de dientes. El limón destaca por su acidez y su capacidad para aportar frescor, mientras que la pasta de dientes contiene agentes limpiadores y abrasivos suaves que pueden ayudar a eliminar los residuos acumulados.

El truco para limpiar la lavadora con limón y pasta de dientes

Aunque su función principal es limpiar la ropa, la lavadora también necesita una limpieza de vez en cuando. Los restos de detergente, suavizante, suciedad y pelusas se pueden acumular en el tambor, las juntas de goma y los compartimentos, favoreciendo la aparición de malos olores, bacterias y moho.

Esta solución consiste en cortar un limón por la mitad, aplicar una buena cantidad de pasta de dientes sobre la pulpa de ambas mitades e introducirlas directamente en el tambor. Una vez colocadas las dos mitades de limón con la pasta de dientes dentro del tambor, cierra la puerta de la lavadora y selecciona un ciclo de lavado corto, de aproximadamente 30 minutos, utilizando agua fría. Una vez transcurrido el tiempo, retira los limones y elimina los restos de pasta de dientes.

Puede parecer extraño, pero merece la pena confiar en la efectividad de este truco que se ha hecho viral en redes sociales. El limón destaca por su acidez y su aroma fresco, mientras que la pasta de dientes actúa como la mejor aliada para desprender los residuos gracias a los agentes limpiadores y abrasivos suaves que contiene. Tamara Ramos, creadora de contenido (@ideashome4), comenta lo siguiente: «para limpiar la lavadora combino limón con un poquito de pasta dental. La acción del limón ayuda a limpiar y a refrescar, mientras que la pasta aporta una limpieza más intensa gracias a sus agentes abrasivos».

Otro remedio casero con estos ingredientes consiste en exprimir un poco de zumo de limón, mezclarlo con pasta de dientes y humedecer un trapo. Después, se pasa por la goma de la lavadora para eliminar la suciedad acumulada. Al terminar, verás que tu lavadora ha recuperado su brillo y desprende un olor fresco y suave.

Limpieza de la goma

Con el tiempo, la goma negra que rodea la puerta es una de las zonas que más suciedad acumula. Los pliegues pueden retener agua después de cada lavado, creando las condiciones perfectas para la aparición de moho y malos olores.

El primer paso consiste en humedecer un trapo de cocina con lejía en gel desinfectante o agua oxigenada. A continuación, rocía las zonas afectadas del fuelle con el producto y coloca encima los trapos previamente humedecidos. Después, deja actuar durante al menos una hora, aunque puedes prolongar este tiempo en función del nivel de suciedad o deterioro que presente la goma. Una vez transcurrido el tiempo, retira los trapos y utiliza un cepillo para frotar las zonas ennegrecidas. Finalmente, aclara la lavadora para eliminar cualquier resto de producto realizando un ciclo rápido con enjuague.

Los expertos recomiendan utilizar una bayeta para secar la humedad que pueda quedar acumulada en la goma después de cada lavado.

Otros usos del limón en el hogar

Más allá de limpiar la lavadora, el limón es un gran aliado en multitud de tareas, como la desinfección de tablas de madera. Es tan sencillo como echar sal por encima de la tabla y frotar con medio limón. La sal ayuda a arrastrar la suciedad y el limón ayuda a eliminar los malos olores, dejando la tabla impecable. De esta manera, se neutralizan los malos olores y se eliminan las manchas.

Por último, también se puede utilizar para limpiar el microondas. El truco consiste en llenar un cuenco apto para microondas con agua y añadir tres rodajas de limón. Después, se exprime el zumo de las rodajas dentro del recipiente y se introduce en el microondas durante tres minutos a media potencia. El vapor generado por el agua y el limón ayuda a ablandar la suciedad y la grasa adheridas a las paredes, de modo que después resulta mucho más sencillo retirarlas pasando un paño.

La eficacia de este método se debe al ácido cítrico del limón, que ayuda a desengrasar y facilita la eliminación de los restos acumulados. Además, el limón aporta un aroma fresco que ayuda a combatir los malos olores.