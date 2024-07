Si utilizas el programa rápido de la lavadora deja de hacerlo cuanto antes: el riesgo que no conocías

La lavadora es un electrodoméstico esencial en la mayoría de los hogares españoles, permitiéndonos lavar la ropa de manera automática y sin mucho esfuerzo. Sin embargo, a pesar de ser una tarea que realizamos casi sin pensar, usar la lavadora correctamente no es tan sencillo como parece. Para evitar el desgaste prematuro de las prendas y el mal funcionamiento de la lavadora, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un decálogo con los errores más comunes que cometemos al lavar la ropa. Uno de los errores más frecuentes es no tratar las manchas antes del lavado. Es crucial abordar las manchas previamente, ya que el calor del secado podría fijarlas aún más si no se eliminan con quitamanchas o detergente concentrado.

Otro error común es sobrecargar la lavadora. Meter más ropa de la cuenta impide que la máquina pueda moverse libremente y realizar correctamente su trabajo de lavado. Por ello, es aconsejable dejar un espacio libre de al menos una mano entre la ropa y la parte superior del tambor. Además, no clasificar la ropa adecuadamente también puede causar problemas. Separar la ropa blanca de la de color es fundamental para prevenir desteñidos, y es igualmente importante clasificar las prendas según la temperatura de lavado indicada en sus etiquetas. En cuanto al centrifugado, es importante no exagerar. Utilizar centrifugados de alta velocidad sólo es aconsejable para prendas de algodón, mientras que para tejidos de mezcla o sintéticos es suficiente con un centrifugado más ligero (900 o 1.000 rpm, como máximo).

Inconvenientes del programa rápido de la lavadora

El programa rápido de lavado ofrece beneficios significativos en eficiencia energética en comparación con el ciclo estándar, lo que puede resultar en ahorros sustanciales en la factura de la luz. Este programa es una muy buena opción para prendas usadas que no están muy sucias y también preserva mejor los colores de los tejidos debido a que utiliza temperaturas más bajas.

Sin embargo, utilizar el programa rápido de lavado tiene sus desventajas. No es efectivo para eliminar manchas difíciles, ya que el tiempo de remojo es menor y el detergente tiene menos tiempo para actuar. Generalmente, el agua utilizada no es lo suficientemente caliente para eliminar manchas incrustadas, lo que limita su efectividad en prendas con suciedad persistente.

Para las personas con piel sensible o propensas a alergias, éste ciclo pueden ser problemático, ya que el detergente puede que no se disuelva completamente y causar irritación. Además, estos programas no son adecuados para desinfectar prendas como ropa de bebé, toallas o sábanas.

Además de no limpiar tan eficazmente, este ciclo puede ser abrasivo con tejidos delicados como la seda, la lana o el encaje debido al centrifugado más intenso. Asimismo, aunque puede reducir el consumo de energía, también pueden acortar la vida útil tanto de la ropa como del electrodoméstico en sí.

Para aprovechar al máximo el programa rápido de la lavadora, es recomendable utilizarlo ocasionalmente para lavar prenda que no estén muy sucias, separando los colores y usando una cantidad reducida de detergente para asegurar su disolución completa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este tipo de programa no garantiza una limpieza profunda si hay manchas visibles, para las cuales es necesario aplicar quitamanchas específicos antes de lavar.

Los mejores trucos que debes conocer

El bicarbonato de sodio no sólo mejora la acción del detergente sino que también actúa como desodorante natural. Añade una taza de bicarbonato de sodio durante el enjuague para suavizar las telas y mantener la ropa fresca.

Rocía un poco de limpiacristales sobre la mancha de tinta en el tejido de bolígrafo y deja reposar la prenda durante unos cinco minutos antes de lavarla en la lavadora. Sin embargo, ten cuidado de no aplicarlo en prendas muy delicadas, ya que podría dañar el tejido.

El vinagre no sólo es útil para la limpieza del hogar, sino también para eliminar manchas rebeldes en la ropa. Puedes aplicar este truco agregando una taza de vinagre blanco al último enjuague de la lavadora, especialmente efectivo para prendas deportivas o muy sudadas.

Para decir adiós a las manchas amarillentas en el cuello y las axilas de las prendas blancas, nada mejor que la aspirina. Puedes utilizar este truco como prelavado sumergiendo la ropa en agua con unas cuantas aspirinas o añadiéndolas directamente al tambor de la lavadora. De esta manera, su poder blanqueador actuará efectivamente durante el ciclo normal de lavado de tu electrodoméstico.

El limón es una solución natural y versátil que puedes utilizar de la siguiente manera para blanquear las prendas: exprime el jugo de un limón y mézclalo en un vaso con medio litro de agua. Añade una cucharadita de agua oxigenada y sumerge completamente la prenda en esta solución. Deja la prenda en remojo durante varias horas. Luego, lava la prenda junto al resto de la ropa blanca en la lavadora como de costumbre.