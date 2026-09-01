La planta frutal que no sólo sirve para decorar: sus hojas absorben calor y ayuda a refrescar el ambiente de tu balcón en verano

La planta frutal que nos concierne en esta ocasión y que reúne esas cualidades que uno tanto busca es el mandarino (Citrus reticulata). En España, donde las temperaturas estivales superan con frecuencia los 38 ºC en muchas ciudades, este cítrico lleva décadas en huertos y jardines.

No obstante, su capacidad para enfriar el microclima de un balcón sigue siendo una de sus propiedades menos conocidas. El mandarino no es solo un árbol con frutos: su follaje perenne actúa como barrera contra la radiación solar y, al mismo tiempo, enfría el aire a su alrededor mediante la transpiración.

El mandarino, la planta frutal que transpira calor y refresca tu balcón en verano

El proceso por el que un árbol enfría su entorno se llama evapotranspiración: las raíces absorben agua del sustrato y las hojas la liberan en forma de vapor a través de unos poros microscópicos llamados estomas.

Al pasar del estado líquido al gaseoso, el agua consume energía calorífica del aire circundante, lo que reduce la temperatura ambiente. En los cítricos, este mecanismo es especialmente activo.

Un estudio publicado en Acta Horticulturae por Otero, Goni, Jifon y Syvertsen (2011) comprobó que el sombreado de naranjos en zonas subtropicales reducía de forma significativa la temperatura de las hojas y aumentaba la eficiencia en el uso del agua de los árboles, lo que se traduce directamente en una mayor capacidad de transpiración sostenida incluso en días de calor intenso.

El mandarino comparte esa fisiología. Sus hojas, de superficie brillante y coriácea, reflejan parte de la radiación solar y actúan como captadores térmicos que, en lugar de irradiar el calor al ambiente, lo procesan internamente a través de la fotosíntesis y la transpiración. ¿El resultado? Un microclima más fresco alrededor del árbol.

Cómo aprovechar al máximo el efecto refrescante del mandarino en maceta

Para que el mandarino ejerza esa función de forma efectiva en un balcón, la orientación es algo muy importante. Lo ideal es situarlo en posición oeste o noroeste, donde bloquee la radiación de última hora de la tarde, la más agresiva en verano. Una maceta de entre 40 y 60 litros permite desarrollar un porte suficiente para generar sombra útil sobre suelos y paredes.

El riego es el factor limitante del efecto refrescante. Cuando el árbol sufre estrés hídrico, cierra sus estomas para conservar agua y, al hacerlo, detiene la evapotranspiración.

Sin ese flujo constante de agua hacia las hojas, el efecto de enfriamiento desaparece. En agosto, con temperaturas por encima de 30 ºC, el mandarino en maceta puede necesitar riego diario.

El acolchado superficial (una capa de corteza o compost sobre el sustrato) ayuda a retener la humedad del suelo y a aislar las raíces del calor acumulado en las paredes del contenedor. Es un paso sencillo que prolonga la capacidad del árbol para transpirar a lo largo del día sin perder agua por evaporación directa del sustrato.

Características del mandarino que lo hacen ideal para el balcón

Más allá de su capacidad de enfriamiento, el mandarino es una de las pocas plantas frutales que se adapta bien al cultivo en contenedor en España. Requiere al menos seis horas de sol directo al día para florecer y fructificar, pero tolera mejor el calor que otros cítricos como el limón o el pomelo, con un rango de crecimiento activo entre los 23 ºC y los 35 ºC.

Su follaje perenne (no pierde las hojas en invierno) garantiza que la pantalla visual y térmica funcione durante todo el año, no solo en la temporada cálida.

En primavera, la floración aporta fragancia al balcón. Entre noviembre y enero, dependiendo de la variedad, los frutos maduran.

Las variedades más habituales en maceta son las siguientes:

Clementina : fruto de tamaño pequeño, sin pepitas, madura antes de Navidad.

: fruto de tamaño pequeño, sin pepitas, madura antes de Navidad. Satsuma : la más resistente al frío y la más productiva en condiciones de contenedor.

: la más resistente al frío y la más productiva en condiciones de contenedor. Ortanique: híbrido entre mandarina y naranja, con fruto más grande y zumo abundante.

Los cuidados básicos del mandarino en verano

En los meses más calurosos, el mandarino en balcón necesita atención en tres frentes. El primero es el riego: el sustrato debe mantenerse húmedo, pero sin encharcamiento. Un sustrato específico para cítricos, con buen drenaje, evita la asfixia radicular.

El segundo es la fertilización. Los cítricos en maceta agotan los nutrientes con rapidez. Un abono específico rico en nitrógeno y potasio cada 30 o 40 días durante la primavera y el verano mantiene el árbol en condiciones de producir hojas sanas y transpirar con regularidad.

El tercer frente son las plagas. La araña roja y la cochinilla son las más frecuentes en verano. Revisar el envés de las hojas cada semana permite detectarlas antes de que colonicen el árbol. En los meses pico de calor, algunas especies de mandarino producen un brote nuevo de hojas que, precisamente por su porte tierno, resulta más vulnerable a estas plagas.

En España hay más de 30.000 hectáreas dedicadas al cultivo de mandarina, con Valencia y Castellón como principales zonas productoras.

Así, el árbol que surte los mercados europeos de fruta en invierno es, con los cuidados adecuados, el mismo que puede bajar un par de grados la temperatura de tu balcón en agosto.