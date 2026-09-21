Nunca llueve a gusto de todos: el exceso de precipitaciones provoca que los ríos viertan más microplásticos hacia el mar

Lamentablemente, al medioambiente se liberan cada año millones de toneladas de microplásticos. De hecho, los ríos del planeta vertieron unas 263.000 toneladas hacia el océano solo en 2022, una cifra muy superior a la que manejaban las estimaciones previas.

La exportación mundial de microplásticos es muy desigual en cuanto al espacio. El 96 % procede de países del Sur Global, y el sudeste y el este de Asia, con apenas el 14 % de la superficie terrestre del planeta, aportan más de la mitad del total.

El dato surge de un estudio publicado en la revista Science, liderado por el investigador Hehao Qin, de la Universidad de Pekín, con un equipo que incluyó a investigadores de las universidades de Yale, Tulane y Duke, en Estados Unidos.

¿Por qué las lluvias intensas disparan los microplásticos en los ríos?

La exportación de microplásticos también es muy desigual en el tiempo. En los ríos con mayor exportación del mundo, la mayor parte del volumen anual se concentra durante la temporada de lluvias. Los investigadores llaman a este comportamiento enriquecimiento por pulsos, un salto brusco en la concentración y el flujo de microplásticos que las lluvias intensas provocan en los cauces con mayor caudal.

Las estimaciones anteriores no habían logrado capturar estos picos de concentración durante los episodios de lluvia, lo que llevaba a subestimar la exportación real hacia el mar.

En estos episodios, el agua de lluvia no diluye la concentración de microplásticos en los ríos, la dispara. Alrededor del 70 % de la descarga de agua dulce del planeta muestra este patrón, y el 80 % de esos episodios ocurre en países en desarrollo, según el estudio.

Los pulsos son más intensos donde la lluvia extrema coincide con una alta producción y uso de plástico, una gestión de residuos deficiente y una generación eficiente de escorrentía. Un tratamiento de aguas residuales municipales más avanzado y determinadas características del paisaje, en cambio, debilitan ese efecto de enriquecimiento.

El río Yangtsé, la mayor fuente individual de microplásticos hacia el mar

La exportación mundial está dominada por un número reducido de grandes ríos. El río Yangtsé en China es la mayor fuente individual del planeta, según el estudio. Su cuenca atraviesa algunas de las zonas más pobladas e industrializadas de Asia, la región que concentra la mayor parte de la producción y el consumo de plástico a escala global.

El trabajo, publicado en septiembre de 2026, combina múltiples métodos de muestreo, tiene en cuenta el tamaño de las partículas y recurre al aprendizaje automático para separar la influencia de factores humanos y naturales en cada cuenca.

Según Agencia Sinc, el catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Alcalá Roberto Rosal destacó que el estudio presenta «una base empírica muy amplia respaldada por un gran número de observaciones directas». Asimismo, Rosal valoró también que la investigación incorpore la dimensión temporal de la lluvia extrema, algo que, según explicó, aporta «gran realismo físico» al modelo.

¿Qué papel tiene el cambio climático en el futuro de la contaminación por microplásticos?

El equipo de Hehao Qin advierte de que, sin un control más estricto sobre la producción de plástico y la gestión de residuos aguas arriba, el aumento de las lluvias extremas asociado al cambio climático podría intensificar aún más estos pulsos de contaminación. El resultado sería un agravamiento de la contaminación marina por microplásticos en las próximas décadas.

El estudio aporta el primer conjunto de datos diarios sobre la concentración y el flujo de microplásticos en ríos de todo el planeta. Bajo un clima más cálido, las lluvias más frecuentes e intensas podrían amplificar todavía más esta vía de contaminación oculta pero masiva, según los propios autores.

Estos concluyen que una mejor gestión de los residuos es indispensable para reducir los flujos hacia el mar.