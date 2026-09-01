La psicología dice que los nacidos en los años 50 y 60 no dejaron los estudios por pereza: la vida en el campo, la economía y la necesidad no les dejó otra opción

Se dice que las personas nacidas entre 1950 y 1960 empezaban a trabajar mucho antes que los jóvenes actuales, y algunos atribuyen esta diferencia a lar cultura del esfuerzo. Sin embargo, la psicología y la sociología ofrecen una explicación mucho menos idealizada: en numerosos casos no empezaban a trabajar pronto porque tuvieran más ganas de ganarse la vida por sí mismos desde edades tempranas, sino porque el contexto económico, familiar y educativo no les dejaba otra alternativa.

El estudio del CIS «La entrada en la vida adulta de hombres y mujeres a través de las generaciones en España (1920-2000)» analiza cómo han evolucionado las trayectorias vitales de distintas generaciones.

La razón por la que los nacidos en los años 50 y 60 abandonaron los estudios

En el caso de las personas nacidas durante los años 50 y 60, el contexto económico, social y cultural era muy diferente al actual, especialmente por las mayores dificultades para acceder a la educación. Seguir estudiando dependía en buena medida del origen social y de los recursos disponibles en cada familia. Por este motivo, la incorporación al mercado laboral se producía a edades mucho más tempranas que en las generaciones posteriores.

Uno de los factores que más influían a la hora de incorporarse al mercado laboral a edades tempranas era la situación económica de la familia. En este sentido, la «Encuesta de Condiciones de Vida del INE» de 2019, en su módulo dedicado a la transmisión intergeneracional de la pobreza, muestra cómo crecer en un hogar con dificultades económicas podía condicionar de manera significativa las oportunidades educativas y laborales de las generaciones posteriores.

El estudio señala que entre quienes pasaron su adolescencia en hogares con una situación económica precaria, el porcentaje que consiguió acceder a estudios superiores fue considerablemente menor que entre aquellos que crecieron en familias con una buena situación económica. En otras palabras, el origen familiar no sólo determinaba en buena medida las condiciones en las condiciones de crianza, sino también las posibilidades reales de continuar estudiando y retrasar la incorporación al mundo laboral.

Escolarización

Aunque la educación secundaria fue ampliándose progresivamente después de la guerra, los niveles de escolarización continuaban siendo relativamente bajos. La situación empezó a cambiar con la aprobación de la reforma Berthoin, que elevó de los 14 a los 16 años la edad de escolarización obligatoria para quienes habían nacido a partir de 1953.

Entre la generación de los años 40 y la de los 50, la proporción de jóvenes que estudiaban hasta los 16 años pasó aproximadamente del 50% al 70%. Sin embargo, pese a esta evolución, acceder a la educación superior seguía siendo una posibilidad reservada a una minoría.

La situación era todavía más complicada en el caso de las mujeres, que se encontraban con mayores obstáculos para continuar sus estudios y acceder al mercado laboral. En 1962, sólo el 40% de las mujeres de entre 30 y 50 años figuraban como población activa. Además, no fue hasta 1965 cuando se reconoció legalmente su derecho a trabajar sin necesidad de contar con el consentimiento de su marido.

Edad de emancipación

Según el estudio del CIS, la generación nacida entre 1968 y 1979 es la que presenta una menor proporción de personas emancipadas antes de los 25 años, con unos niveles significativamente inferiores a los registrados en las generaciones anteriores. En la generación de 1980-1993 parece apreciarse, en cambio, una cierta recuperación de este indicador, con tasas de emancipación similares a las de las generaciones de mayor edad hasta los 25 años, momento en el que vuelve a converger con la generación anterior, aunque las diferencias no resultan estadísticamente significativas.

A partir de los 25 años, los niveles de emancipación de quienes nacieron a finales de los años 60 y durante la década de los 70 son significativamente inferiores a los de las generaciones precedentes, una diferencia que se mantiene hasta los 28 años, cuando deja de ser estadísticamente significativa.

Autonomía y responsabilidad

Desde la psicología del desarrollo, este fenómeno se puede interpretar como una forma de adaptación a las circunstancias. Las decisiones relacionadas con los estudios y el trabajo no se toman de manera aislada, sino que están condicionadas por aquello que una persona considera posible, aceptable o necesario en su entorno.

Cuando las necesidades económicas de la familia, la búsqueda de independencia o las expectativas sociales tienen más peso que los intereses personales, comenzar a trabajar deja de percibirse como una elección completamente libre y puede convertirse en una transición prácticamente inevitable hacia la vida adulta.

Algunos investigadores también apuntan a que las experiencias de autonomía durante las primeras etapas de la vida pueden dejar una huella psicológica a largo plazo. Un estudio publicado en 2023 en The Journal of Pediatrics analizó cómo determinadas actividades relacionadas con asumir responsabilidades, tomar decisiones de forma independiente y desenvolverse por cuenta propia pueden favorecer el desarrollo de lo que se conoce como «locus de control interno», es decir, la percepción de que uno mismo tiene capacidad para influir en aquello que le sucede.