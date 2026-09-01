El INSS lo hace oficial: se permite cobrar 1.600 euros de IMV aunque estés contratado y cobrando una nómina

Cobrar una nómina no tener un trabajo estable, no siempre significa tener unos ingresos suficientes, sobre todo cuando de ese sueldo depende una familia entera. Y es precisamente en estos casos cuando conviene saber que estar trabajando no impide cobrar el Ingreso Mínimo Vital, ya que ambas cosas pueden ser compatibles si no se superan los límites establecidos.

Para saber si tenemos derecho al IMV, la Seguridad Social tiene en cuenta lo que ingresamos, pero también nuestra situación familiar. No será lo mismo una persona que vive sola que una pareja con hijos, por ejemplo. El número de adultos y menores que forman el hogar es el que determina la renta garantizada que se utiliza después para hacer el cálculo. Y en 2026 encontramos cantidades que van desde los 733,60 euros para una persona sola hasta los 1.613,92 euros mensuales en determinados hogares. Incluso hay familias monoparentales para las que la referencia puede alcanzar los 1.775,31 euros. Por este motivo, tener un sueldo no nos deja fuera, pero evidentemente tampoco quiere decir que vayamos a cobrar íntegra una de estas cantidades.

Puedes cobrar el IMV aunque tengas una nómina

Estar trabajando no aparece como un impedimento para cobrar esta prestación. De hecho, podemos estar dados de alta en la Seguridad Social, tener un contrato y aun así recibir el IMV si los ingresos que tenemos siguen siendo bajos para nuestra situación familiar. Imaginemos por ejemplo un hogar al que le corresponde una determinada renta garantizada y en el que entra un sueldo que no llega a esa cantidad. El IMV puede cubrir parte de la diferencia, siempre que se cumplan el resto de requisitos y que el resultado sea de al menos 10 euros mensuales.

Esto es importante también para quien ya cobra la prestación y encuentra un trabajo. Desde el 27 de marzo de 2026 se aplica además el incentivo al empleo, que permite que parte del aumento de los ingresos laborales no se tenga en cuenta en el cálculo. La intención es evitar que empezar a trabajar o ganar algo más implique perder inmediatamente toda la ayuda.

De dónde salen los 1.600 euros del IMV

Los 1.613,92 euros no son una cantidad que la Seguridad Social vaya a pagar automáticamente a cualquier trabajador que solicite el IMV. Para una persona sola, la renta garantizada en 2026 es de 733,60 euros al mes. Sin embargo, a medida que se incorporan más miembros a la unidad de convivencia esa referencia aumenta. En un hogar formado por dos adultos y un menor, por ejemplo, asciende a 1.173,76 euros, mientras que con dos adultos y dos menores alcanza los 1.393,84 euros.

¿Y cuándo llegamos a los 1.613,92 euros? Esta cantidad corresponde a determinadas unidades de convivencia de mayor tamaño, como un adulto con cuatro o más menores o cuatro o más adultos, además de otras composiciones equivalentes. Por otro lado, las familias monoparentales cuentan con cantidades diferentes y pueden llegar todavía más lejos. En determinados casos su renta garantizada alcanza los 1.775,31 euros al mes.

Qué mira la Seguridad Social para conceder el IMV

La nómina es sólo una de las cosas que se tienen en cuenta. Para saber si podemos cobrar el IMV se revisan los ingresos de la unidad de convivencia y también su patrimonio, aunque la vivienda habitual no se incluye en ese cálculo patrimonial.

Como regla general, para solicitarlo hay que tener al menos 23 años, aunque existen excepciones. En el caso de las personas de entre 23 y 29 años se exige además haber vivido de forma independiente durante al menos dos años y acreditar doce meses de alta en la Seguridad Social dentro de ese periodo. También debemos haber residido de forma legal y efectiva en España durante al menos el año anterior a la solicitud, salvo las excepciones previstas, y si hablamos de una unidad de convivencia, esta tendrá que llevar constituida al menos seis meses.

Y hay otro detalle que puede ser importante para quienes comparten vivienda ya que vivir con otras personas no hace que automáticamente todos formen una misma unidad de convivencia. La Seguridad Social puede pedir documentación para comprobar quién forma realmente parte de ella, como el empadronamiento, el libro de familia o los documentos de identidad.

Las familias con niños pueden cobrar un complemento

Si hay menores en casa, junto al IMV podemos encontrar también el complemento de ayuda para la infancia, aunque para recibirlo hay que cumplir igualmente los límites de ingresos y patrimonio establecidos. La cantidad depende de la edad del niño. En 2026 son 115 euros mensuales por cada menor de tres años, 80,50 euros si tiene entre tres y seis años y 57,50 euros desde los seis años hasta antes de cumplir los 18.

Por eso, tener una nómina no debería llevarnos directamente a descartar el IMV. Lo importante es comprobar cuáles son los ingresos de todo el hogar, cuántas personas lo forman y cuál es la renta garantizada que corresponde en ese caso. La solicitud se puede presentar a través de la sede electrónica de la Seguridad Social y existe también un simulador para comprobar previamente nuestra situación. Si finalmente se reconoce el IMV, el derecho comienza el primer día del mes siguiente al que presentamos la solicitud.