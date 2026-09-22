Se desnuda en el salón de su casa y le enseña vídeos pornográficos a su hija menor en Palma: «¿Te atreverías a tocarme algún día?»

Lo que debía ser una jornada tranquila de verano entre un padre y su hija menor de edad acabó convirtiéndose en un grave episodio de acoso e intimidación en Palma. Un hombre se enfrenta a cuatro años de cárcel tras ser acusado de abusar sexualmente de su propia hija, de tan solo 15 años, y de mostrarle contenido pornográfico cuando se quedaban a solas en casa.

Según detalla el escrito de acusación, los hechos ocurrieron sobre las 18:00 horas del 11 de agosto de 2022. El procesado se encontraba en ese momento a solas con su hija menor en el salón de su domicilio. En dicha estancia había una cama y un sofá. Mientras la menor se hallaba en el sofá viendo una serie en su tablet, el acusado se tendió en la cama, se desnudó por completo y reprodujo vídeos de contenido pornográfico en un monitor situado frente a ellos.

A continuación, el hombre instó reiteradamente a su hija a que mirara la pantalla mientras él se masturbaba en su presencia. En un momento dado, se dirigió a ella preguntándole si «ella se atrevería a tocarle algún día», agregando que «era solo un mensaje» o cuestionándole si «tenía alguna amiga interesada».

Esta situación de acoso se prolongó durante aproximadamente una hora, hasta que el acusado acompañó a la menor de regreso al domicilio materno, dado que los progenitores se encontraban separados. Días después, el 24 de agosto de 2022, el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma dictó una orden de prohibición de aproximarse a menos de 200 metros y de comunicarse con la menor por cualquier medio.

Para la Fiscalía, estos hechos constituyen un delito de abuso sexual sobre menor de edad y un delito de exhibicionismo y provocación sexual, concurriendo en ambos la circunstancia agravante de parentesco.

Por el delito de abuso sexual, el Ministerio Público solicita para el acusado una pena de tres años de prisión, la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros o comunicarse con la víctima durante cinco años, la inhabilitación para la patria potestad sobre la menor durante cinco años y tres años de inhabilitación para cualquier profesión que implique contacto regular con menores.

Por el delito de exhibicionismo, pide un año de prisión adicional, prohibición de aproximación y comunicación por cinco años, inhabilitación de la patria potestad por cuatro años y cuatro años de inhabilitación para trabajar con menores.

Asimismo, fija una medida de libertad vigilada de cinco años con cursos de educación sexual y una indemnización de 5.000 euros para la víctima por daño moral.