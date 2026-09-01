Según la psicología, cuando los padres exigen visitas de sus hijos adultos, el efecto puede ser el contrario, transformando el afecto en un sentimiento de obligación

«¿Cuándo vais a venir a verme?», «nunca tenéis tiempo para nosotros» o «ya no os acordáis de vuestros padres». Estas son frases que pueden surgir de la necesidad de mantener el contacto familiar, pero la psicología advierte de que convertir las visitas en una exigencia puede cambiar la manera en la que el hijo percibe esos encuentros. Cuando el cariño empieza a mezclarse con culpa, presión o reproches, una visita que antes nacía del deseo puede terminar sintiéndose como una obligación.

La autonomía cambia la relación

La relación entre padres e hijos no permanece igual durante toda la vida. A medida que los hijos crecen, construyen su propia identidad, relaciones, responsabilidades y rutinas, y necesitan mayor autonomía. Diferentes estudios destacan precisamente que el proceso de maduración implica avanzar hacia una mayor independencia, al mismo tiempo que se mantiene la conexión con la familia.

En la edad adulta, esa autonomía no significa necesariamente que desaparezca el vínculo. De hecho, las investigaciones muestran que el contacto entre padres e hijos adultos continúa siendo importante y puede cumplir funciones emocionales y prácticas para ambas generaciones. Un estudio sobre las relaciones entre padres e hijos adultos analiza precisamente cómo el tiempo disponible y las obligaciones laborales influyen en la frecuencia con la que mantienen contacto.

Cuando aparece la presión

El problema surge cuando el deseo de estar juntos se transforma en una demanda constante. La investigación psicológica sobre el control parental señala que las conductas excesivamente controladoras pueden interferir con la autonomía y relacionarse con peores resultados emocionales. Una revisión sobre el llamado helicopter parenting encontró precisamente una relación entre el control psicológico y diferentes dificultades durante la transición hacia la edad adulta.

Esto no significa que los padres deban renunciar a expresar que quieren ver a sus hijos. La diferencia está en cómo se comunica esa necesidad. Decir «nos encantaría verte cuando puedas» deja un espacio para que el hijo decida, mientras que repetir reproches por no acudir puede introducir una sensación de deuda emocional. Diferentes estudios psicológicos señalan que las relaciones familiares saludables requieren equilibrar la conexión con la creciente autonomía de los hijos.

Además, la frecuencia de las visitas no constituye por sí sola una medida del cariño. Trabajo, pareja, amistades, distancia, hijos propios y otras responsabilidades pueden modificar considerablemente el tiempo disponible. Las investigaciones sobre contacto entre generaciones muestran que existen múltiples factores que determinan cuánto tiempo pasan juntos padres e hijos adultos, por lo que menos visitas no equivalen automáticamente a menos afecto.