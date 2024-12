Los pescadores se desmarcan del optimismo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con el acuerdo de la Unión Europea sobre el reparto de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias y consideran que «no es un buen resultado». Así lo afirma Javier Garat, secretario general de Cepesca, quien asegura que el pacto de los ministros europeos es un retroceso para el sector, pese a que, al final, las restricciones a la pesca de arrastre han sido más suaves que las que proponía la Comisión Europea.

Por un lado, Planas ha asegurado que la reunión de los ministros europeos ha terminado con «buenos resultados» y, además, ha defendido que ha sido España quien ha incluido medidas para amortiguar el recorte al arrastre en el Mediterráneo, al tiempo que ha logrado mantener las capturas de algunas de las especies «más apreciadas» para la flota del Atlántico.

«Hemos conseguido neutralizar la disminución del 79% que habría reducido los días de actividad de la flota» de los 130 actuales a 27, ha explicado Planas en rueda de prensa, en referencia a la «radical» y «desenfocada» propuesta de la Comisión Europea que, según el sector, suponía una «sentencia de muerte» para la pesca de arrastre.

Sin embargo, el sector pesquero no está de acuerdo con el análisis de Planas y considera que el acuerdo sigue suponiendo un retroceso que afecta a su actividad: «El resultado de la negociación no es bueno».

Los pescadores desmienten a Planas

«El sector pesquero ya está al límite. Lleva cinco años de reducciones de los días de pesca de hasta un 40%, además de un montón de medidas más para intentar recuperar las poblaciones de peces. Y aquí lo que se ha acordado es una reducción del 10% de la posibilidad de pesca de gamba roja y una reducción del 79% de los días de pesca», denuncia Garat.

Así, el representante de los pescadores considera que las consecuencias del acuerdo van a perjudicar enormemente a los trabajadores del mar: «Al final es un giro de tuerca más para el sector pesquero, que ya está al límite en el Mediterráneo. En el caso de los mecanismos de compensación, se va a requerir un esfuerzo adicional y un coste económico para los pescadores».

El secretario general de Cepesca pone un ejemplo del peligro al que está sometido el sector: «No todos van a poder asumir el cambio de la malla en la pesca costera». «Lo que se pretende es que se cambie la malla a 45 milímetros en determinadas zonas. Será posible en algunas zonas, pero en otras no. Y no será posible porque las condiciones que tienen en sus respectivos caladeros harían que muchas de las especies salieran y que bajara considerablemente el rendimiento de los barcos y, por lo tanto, que no fuera viable la actividad», advierte.

«Con la malla de 50 milímetros para la pesca de profundidad, que se dirige a gamba roja, posiblemente sea más viable, pero insisto, tiene un coste económico adicional que veremos si lo financia el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero o no», lamenta el representante.

Por otro lado, el delegado de los pescadores pone de manifiesto todos los problemas que va a tener el acuerdo y que Planas no ha tenido en cuenta en sus valoraciones: «Hay una serie de medidas adicionales de cierres de espacio temporales, otras de cierre definitivo, otras de la posibilidad de introducir puertas voladoras… Algunas se podrán cumplir y otras no».

«En definitiva, ahora toca en cada puerto hacer un análisis de todas estas medidas que se contemplan en el reglamento, ver hasta dónde se puede llegar en cada armador con cada una de ellas y, al final, sumar todo lo que se vaya a modificar en las cinco comunidades autónomas y, a partir de ahí, ver realmente si se pueden compensar», explica. «Pero, en cualquier caso, la gente tiene mucha frustración. No entienden todas estas normas que se están aprobando en Bruselas y que están acabando con el sector pesquero del Mediterráneo», asegura Garat.