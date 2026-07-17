La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: se prohíbe sacudir los manteles por la ventana bajo riesgo de multa

Sacudir un mantel por la ventana parece un gesto sin importancia, de los de toda la vida. Sin embargo, cuando se vive en comunidad, lo que ocurre dentro de casa no siempre se queda dentro de casa. Ese polvo, esas migas o restos de comida pueden acabar en la terraza del vecino, en un patio interior o incluso en plena calle, y ahí es donde empiezan los problemas. No porque exista una prohibición directa y literal, sino porque la ley sí pone límites cuando una conducta afecta a los demás.

En los últimos años, este tipo de conflictos se ha vuelto cada vez más habitual en comunidades de propietarios. Lo que para uno es una costumbre, para otro puede ser una molestia constante. Y es precisamente ese choque el que regula la Ley de Propiedad Horizontal, que no entra en detalles concretos, pero sí deja claro que ninguna actividad puede perjudicar la convivencia o causar daños a otros vecinos. A eso se suma otro factor que muchos desconocen y que son las ordenanzas municipales. Porque más allá de la relación entre vecinos, algunos ayuntamientos sí sancionan el hecho de arrojar suciedad o residuos a la vía pública. Es decir, que una acción tan cotidiana puede acabar teniendo consecuencias económicas si se considera que está generando molestias o ensuciando espacios comunes.

Se prohíbe sacudir los manteles por la ventana bajo riesgo de multa

La Ley de Propiedad Horizontal no señala de forma específica que no se puedan sacudir manteles por la ventana, pero en su artículo 7.2 deja claro que ningún propietario puede realizar actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas. Y ahí es donde encaja este tipo de situaciones cuando dejan de ser algo puntual y pasan a afectar a terceros.

Todo depende entonces del resultado ya que si al sacudir una alfombra o un mantel no pasa nada, difícilmente habrá problema. Pero si esa suciedad cae de forma habitual sobre la casa de otro vecino o sobre zonas comunes, la cosa cambia. En ese momento, deja de ser una simple costumbre para convertirse en una conducta que puede ser cuestionada dentro de la comunidad. Por eso, muchos conflictos no nacen de la acción en sí, sino de su repetición y de sus efectos. La ley, en este sentido, no busca prohibir gestos concretos, sino evitar que se conviertan en una fuente de molestias para el resto.

Qué puede hacer la comunidad si un vecino sigue con esa práctica

Cuando la situación empieza a generar tensiones, la comunidad tiene herramientas para actuar. El primer paso no es ir directamente a juicio, sino algo mucho más básico: comunicar el problema al presidente. Será él quien deba trasladar al vecino que está causando molestias y que cese en su comportamiento. En muchos casos, ese aviso es suficiente para resolver el conflicto, pero si no lo es y la conducta continúa, entonces sí se puede ir un paso más allá. La junta de propietarios puede aprobar iniciar acciones legales, lo que abre la puerta a que un juez intervenga y valore lo que está ocurriendo.

A partir de ahí, las consecuencias pueden ser variadas. Desde obligar a dejar de realizar esa conducta hasta establecer medidas concretas para evitar que se repita. Incluso, si hay daños demostrables, se puede reclamar una indemnización. Y en situaciones más graves, la ley contempla medidas mucho más contundentes, aunque no son habituales.

Las multas no dependen de la ley estatal, sino del ayuntamiento

Mucha gente piensa que la Ley de Propiedad Horizontal fija multas por este tipo de conductas, pero no es así. Esta norma regula la convivencia y las posibles acciones dentro de la comunidad, pero no establece sanciones económicas directas por sacudir un mantel o una alfombra. Las multas, si las hay, vienen de las ordenanzas municipales. En concreto, algunos ayuntamientos prohíben expresamente arrojar residuos, polvo o restos desde las viviendas hacia la vía pública. En esos casos, sí puede haber sanciones económicas si se considera que se está ensuciando o causando molestias.

Si la suciedad cae en casa del vecino, puedes actuar por tu cuenta

Por otro lado, cuando el problema afecta directamente a una persona concreta, la situación cambia. Ya no se trata sólo de una cuestión de comunidad, sino de un perjuicio individual. Y eso permite al afectado actuar por su cuenta si lo considera necesario, sin depender exclusivamente de que la comunidad tome medidas. Así lo explican desde la cuenta de @thejurisfluencers que ha explicado en TikTok que muchas personas piensan en denunciar directamente, pero lo habitual es intentar primero la vía comunitaria. Aun así, recuerdan que eso no bloquea al vecino perjudicado si decide defender sus derechos por su cuenta.