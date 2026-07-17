La rutina de Halle Berry (59 años) para estar en forma: «No desayuno desde hace más de 20 años, la mejor comida es cuando se rompe el ayuno»

Mantener un estilo de vida saludable va mucho más allá de seguir una dieta estricta. A sus 59 años, Halle Berry ha explicado cómo organiza su día a día para conservar un excelente estado físico, una filosofía que se basa en una regla muy simple: aprender a escuchar al cuerpo.

La intérprete ha desvelado algunos de los pilares de su rutina, desde su particular forma de alimentarse hasta el entrenamiento que practica casi todos los días. Entre todas sus confesiones, una llamó especialmente la atención: lleva más de dos décadas sin desayunar.

Halle Berry ha dejado atrás la idea de que el desayuno es la comida más importante del día. En su caso, considera que lo realmente relevante es el momento en el que cada persona rompe el ayuno nocturno, algo que no tiene por qué producirse a primera hora de la mañana.

«Dejé de desayunar hace más de 20 años. Todo el mundo necesita romper su ayuno de la noche en diferentes momentos, así que he aprendido a escuchar realmente a mi propio cuerpo y a no seguir esos pensamientos convencionales que dicen ‘el desayuno es la mejor comida’. La mejor comida es cuando se rompe el ayuno. Y para mí, eso es alrededor de las 14:00 todos los días», explica en la revista Marie Clarie.

La primera comida de Halle Berry

La actriz permanece sin ingerir alimentos sólidos durante buena parte de la mañana. Su jornada comienza únicamente con una taza de café elaborada con leche de avellana y edulcorante, una bebida que se ha convertido en un hábito inamovible dentro de su rutina diaria.

Además del café, Berry incorpora una serie de suplementos nutricionales que forman parte de su estrategia para cuidar su salud. Entre ellos se encuentran vitaminas A, D y K, aceites de pescado, colágeno y probióticos, productos que consume de manera habitual.

La actriz también mencionó algunos probióticos específicos, como Pendulum Metabolic Daily o Glucose Control, de los que destacó especialmente sus efectos positivos sobre el sistema digestivo. Según explicó, el cuidado de la microbiota intestinal ocupa desde hace años un lugar prioritario en su estilo de vida.

«Han sido clave para mejorar mi salud intestinal», afirmó al referirse a estos complementos, dejando claro que para ella el bienestar digestivo constituye uno de los aspectos fundamentales de su estado de salud.

Su alimentación, sin embargo, no es el único elemento que marca su día a día. La organización familiar ocupa un papel central en su rutina, especialmente por las responsabilidades relacionadas con sus hijos, Nahla y Maceo.

Se despierta a las 06:00

Halle Berry ha explicado que sus mañanas comienzan muy temprano para atender las obligaciones escolares de ambos. «Hay carreras escolares por la mañana. Tengo dos hijos, así que normalmente me levanto temprano, como a las 6:00 llevando a uno de ellos a la escuela», comenta con total naturalidad.

Una vez terminadas esas primeras tareas familiares, reserva un espacio para el ejercicio físico, otro de los grandes pilares de su estilo de vida. Entre las 9:30 y las 10:30 de la mañana, la artista realiza su entrenamiento diario, aunque evita repetir siempre el mismo tipo de actividad.

Lejos de limitarse a una única disciplina, combina ejercicios de fuerza, sesiones de cardio, yoga, pilates y calistenia, una variedad que considera fundamental para mantener el cuerpo activo y seguir progresando físicamente.

«Sólo trato de mezclarlo. Creo que nuestros cuerpos se acostumbran a los mismos ejercicios. Así que para mí, siempre ha sido importante hacer cosas diferentes todo el tiempo», señaló al explicar la filosofía que sigue desde hace años para mantenerse en forma.

Un pequeño capricho

Aunque la alimentación y el deporte ocupan buena parte de su rutina, Berry también reserva un momento para el descanso y el disfrute personal. Según cuenta, suele terminar el día con una copa de vino tinto natural, una costumbre que cuenta con el respaldo de su equipo médico.

La intérprete afirma que los problemas cardiovasculares tienen presencia en los antecedentes de su familia, motivo por el que mantiene un seguimiento médico periódico. «Las enfermedades cardíacas están presentes en mi familia, por lo que mi cardiólogo dice: ‘Si puedes tomar un vaso de un tinto natural una vez al día, eso es bueno para la salud del corazón’», ha declarado en el medio citado anteriormente.

No obstante, las recomendaciones sobre el consumo de alcohol cambian en función de las circunstancias personales de cada uno. Es decir, antes de tomar una decisión de este estilo, hay que hablar con un especialista.

Las declaraciones de Halle Berry reflejan una filosofía basada en la personalización de los hábitos saludables, alejándose de reglas universales y priorizando aquello que, según su experiencia, mejor se adapta a su organismo. La actriz insiste en que aprender a escuchar al cuerpo ha sido una de las claves que le ha permitido mantener durante años un estilo de vida estable.