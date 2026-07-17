Adrián Rodríguez reaparece irreconocible tras ser condenado e ingresar en un centro de desintoxicación

Adrián Rodríguez ha reaparecido públicamente tres meses después de ser condenado a 6 meses de cárcel por agredir a dos policías. El actor, principalmente conocido por su papel en Los Serrano, decidió ingresar en un centro de desintoxicación tras resultar culpable de un delito de atentado contra la autoridad, por el que finalmente no entró en prisión. Desde entonces no se le había visto.

«Necesito volver a mi centro, volver a mi aislamiento, volver a recuperarme. Estuve en La cárcel de los gemelos, donde demostré que puedo estar limpio y bien, pero conocí a una persona y se nos fue de las manos y ha habido otra recaída», explicó el pasado mes de abril, en alusión al reality en el que participó y en el que tuvo roces en los que desató la tensión con algunos compañeros.

Anteriormente, había pedido el alta voluntaria en el centro de desintoxicación en el que pasó varios meses en tratamiento, algo que lamentó a posteriori, como él mismo confirmó. La fama prematura y la exposición en las redes sociales influyeron en su caída en la adicción. «No se ha recuperado nunca porque no había tocado fondo, hasta ahora», indicó su terapeuta, Álex Manejo. Por eso, entendía que era «el momento de remontar».

Ahora, el actor ha reaparecido prácticamente irreconocible debido a su cambio físico, tal y como ha recogido Y ahora Sonsoles (Antena 3). Adrián Rodríguez ha hablado con el programa y ha declarado que necesita «seguir con su vida», es decir, «tener un trabajo que le permita seguir viviendo» porque ahora mismo «no tiene ni ingresos», ha matizado Paloma García-Pelayo. De momento, sólo le han salido «algunos trabajitos» con los que ir subsistiendo.

El espacio de Antena 3 también ha hablado con la ex novia de Adrián Rodríguez: «He dado mucho por él. Yo le veo bien y deseo que sea fuerte y luche por su vida». La joven asegura que se ha alejado del círculo del intérprete por llegó a «perderse».