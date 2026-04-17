Condenan a Adrián Rodríguez a 6 meses de cárcel por agredir a 2 policías: «Nunca debí dejar el centro de desintoxicación»

Adrián Rodríguez ha sido condenado a seis meses de cárcel tras agredir a dos policías, después de pasar dos días desaparecido. El actor, conocido por su papel en Los Serrano, fue arrestado este jueves por la trifulca con los agentes.

El intérprete ha ofrecido sus primeras declaraciones a la salida de la Ciudad de la Justicia de Málaga, después de escuchar la decisión del juez que le ha impuesto la pena de prisión al considerarlo culpable de un delito de atentado contra la autoridad. El enfrentamiento se produjo en la estación de tren María Zambrano, en la ciudad andaluza.

Adrián Rodríguez ha reconocido los hechos y ha asumido su responsabilidad por las lesiones que les ocasionó a los agentes de policía. Por ellas, tendrá que hacer frente a dos multas económicas. Sin embargo, no ingresará en ningún centro penitenciario al no tener antecedentes penales.

El actor ha relatado cómo se originó el altercado. Según ha contado, tras mantener una tensa discusión con su ex pareja, se percató de la presencia de un cámara de televisión que le estaba siguiendo, momento en el que pidió «ayuda» a los policías. «La policía no me hizo ni caso, fue cuando agredí al cámara, al que pido disculpas de nuevo porque no soy así», ha expresado.

Adrián Rodríguez también ha confesado, en relación a las adicciones que padece, que ha sufrido otra recaída. El actor de Los Serrano ya estuvo ingresado en un centro de rehabilitación para tratarse de esta enfermedad, pero las últimas compañías que ha tenido han tenido sobre él una influencia indeseada. «Conocí a una persona y se nos fue de las manos entre los dos. Ha habido otra recaída», ha revelado.

Pese a ello, ha querido aclarar que no es «agresivo ni violento», y que cuando se produjo la trifulca entendió que los policías no le dieron la atención que requirió como ciudadano: «Me enfadé, quería que me protegieran. La policía no ha hecho su labor», ha detallado en El tiempo justo (Telecinco).

Adrián Rodríguez recae tras ‘La cárcel de los gemelos’

«Necesito volver a mi centro, volver a mi aislamiento, volver a recuperarme. Estuve en La cárcel de los gemelos, donde demostré que puedo estar limpio y bien, pero conocí a una persona y se nos fue de las manos y ha habido otra recaída», ha matizado, en alusión al reality en el que participó recientemente.

Además, ha añadido que «la policía tiene que hacer su trabajo» si él se siente «acosado por los medios de comunicación», razón por la que no siente que tenga que pedirles disculpas a los dos agentes. «Voy a volver al centro que es de donde no tendría que haber salido en la vida», ha sentenciado.

«No había tocado fondo hasta ahora»

El intérprete pidió el alta voluntaria en el centro de desintoxicación después de varias meses interno, en tratamiento. Según las palabras de su terapeuta, Álex Manejo, en Y ahora Sonsoles (Antena 3), «no se ha recuperado nunca porque no había tocado fondo, hasta ahora», por lo que entiende que «este puede ser el momento de remontar en esta enfermedad que «no tiene cura», con la que siempre deberá mantener la alerta para no recaer. La fama prematura y la presión de las redes sociales fueron, en su caso, detonantes que ayudaron a que cayera en la adicción.