El padre de Adrián Rodríguez, tras la desaparición del actor y sus preocupantes mensajes: «No sé nada»

El actor Adrián Rodríguez vuelve a estar en el centro del foco mediático. Hace unas semanas, el público tuvo la oportunidad de ver al actor como uno de los concursantes de La cárcel de los gemelos, el polémico reality que se emite por streaming. Pero, durante las últimas horas, el artista ha vuelto a llamar la atención de todos por otro motivo diferente.

A través de sus redes sociales, el actor ha comunicado a sus seguidores que su pareja, Nayara, lo ha dejado en la calle. Su ahora ex pareja, debido a este señalamiento público, se ha sincerado. «Yo no he echado a nadie de mi casa. Se fue por su propio pie (yo lo evité) con su maleta a las 11 de la noche; ya sabréis a dónde», comentó ella en su cuenta de Instagram.

Una situación que, como es evidente, no ha dejado indiferente a nadie. Por ello, en Y ahora Sonsoles han querido tratar el tema. El equipo de Antena 3 se ha puesto en contacto con Antonio Rodríguez, el padre del artista. De esta manera, han podido saber de primera mano lo que está sucediendo y cómo está llevando la familia la situación de Adrián Rodríguez.

El actor Adrián Rodríguez tiene preocupada a su familia

Sin embargo, el padre del actor ha sido claro. No tiene ni idea de lo que pasa o deja de pasar en la vida de su hijo. Una situación que lo tiene completamente desolado, pero, después de tantos años, ya se ha resignado. «No sé nada, me he enterado esta mañana. Me llamó otra chica que parecía ser que Adrián había intentado contactar con ella», comenzó diciendo.

El pasado mes de marzo, el programa ya había contactado con Antonio Rodríguez. Un encuentro donde el hombre ya avisó que su hijo no estaba atravesando su mejor momento, o eso sentía él. Pues, el actor, de 37 años, había abandonado el último centro de desintoxicación en el que se encontraba.

Al parecer, Adrián Rodríguez se mostró optimista y convencido de su mejora, pero su padre tenía muchas dudas. Desde entonces, ambos han tenido contacto cero, hasta tal punto que Antonio Rodríguez ha confesado que la última información que tuvo de su hijo fue tras su salida de La cárcel de los gemelos.

Antonio Rodríguez se sincera sobre su hijo, Adrián Rodríguez: «Me está lastrando a mí y a mi familia»

«Cuando salió, me escribió. Para mí fue una cosa muy fuerte, de golpe y porrazo recibo como cien mil llamadas: ‘Mira dónde está tu hijo’. Lo intenté ver un par de veces, pero me producía mucha pena», ha confesado en Y ahora Sonsoles. Así pues, el hombre ha señalado que su hijo le contó que se mudaba a Málaga y tenía como objetivo encauzar su vida.

«Me escribía alguna vez que estaba bien, hasta hoy que está en el Instagram lo de la chica. Cuando he querido leerlo bien, no me ha dado tiempo. No tengo ni idea de dónde está», confiesa Antonio. Y es que el hombre tiene muy claro que su hijo solamente podrá salir adelante y de buena manera si vuelve al centro de desintoxicación.

«La ayuda que yo le puedo dar no la quiere. Al final me está lastrando a mí y a mi familia», indica. Pues, además, Adrián Rodríguez tiene una deuda de 4.000 euros. Y es que le debe 2.000 euros a una de las clínicas y otros 2.000 euros a la persona que se los prestó en su momento.