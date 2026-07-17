Los técnicos coinciden: el electrodoméstico que dispara la factura de la luz cuatro veces más que una lavadora

Los aparatos de aire acondicionado antiguos pueden multiplicar la factura de la luz durante este verano. Los expertos en consumo han avisado sobre los peligros de los aparatos que no tengan las etiquetas A+++ y el famoso modo inverter, ya que esto se puede traducir en unos euros de más en la factura de la luz. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la opinión de los expertos sobre el consumo de los aparatos eléctricos en casa.

El verano de 2026 está siendo una ola de calor continua que está dejando temperaturas por encima de los 40 grados en muchos puntos de España. Visto lo visto en los meses de mayo, junio y julio y en el resto de Europa, todo hace indicar que los primeros días de agosto también estarán marcados por un calor extremo y, para lidiar con él, hay que seguir con una serie de consejos para que la subida de los termómetros no se traduzca en un aumento de la factura de la luz.

El Gobierno de Pedro Sánchez regresó en enero al IVA del 21% y por ello la Organización de Consumidores y Usuarios ha desvelado una serie de consejos para hacer un consumo responsable. Por ejemplo, la OCU ha avisado que subir el termostato de 20 a 24 grados puede abaratar en 20 euros la factura eléctrica, ya que «cada grado que sube se ahorra un 10%». «El gasto en electricidad de un aparato de aire acondicionado en los meses de calor puede suponer unos 250 euros», avisa esta organización, que también avisa que el ahorro de pasar de una etiqueta A++ a una con A+++ puede ser de un 30%.

El electrodoméstico que dispara la factura de la luz

Los expertos también vienen avisando sobre los aparatos que pueden provocar un mayor consumo dentro de una vivienda. Uno de los que más consumen durante todo el año es el frigorífico, que, con una potencia de entre 200 y 400 W, funciona durante 24 horas al día y puede suponer un gasto de 2.600 kWh al año.

Otro de los aparatos que más consumo pueden hacer durante el verano son los aparatos de aire acondicionado antiguos, que pueden consumir hasta cuatro veces más que una lavadora. Según indican los expertos, una lavadora de clase A puede gastar entre 0,40 y 0,60 kWh por ciclo completo, mientras que un aparato de aire acondicionado con más de 15 años puede demandar entre 1,5 y 2,5 kWh por cada hora de uso.

Esto se debe al sistema inverter, con el que no cuentan los aparatos antiguos, y que ajusta la potencia en función de la temperatura. Los aparatos de aire acondicionado con más de 15 años funcionan en todo momento a toda carga y especialmente en los meses de verano, en los que se dispara el consumo.

Uno de los trucos para que el consumo no desboque la factura de la luz es comprar un aparato de aire acondicionado modelo inverter de clase A+++. «Si tienes que cambiar algún electrodoméstico, busca aquellos con etiquetas energéticas A+, A++o A+++. Aunque su precio sea algo superior, a la larga salen más baratos porque recortan la factura de la luz», dice la OCU sobre la mejor opción para ahorrar en la factura de la luz este verano.