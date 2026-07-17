Precio de la gasolina hoy 17 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuánto te cuesta repostar hoy en Andalucía y dónde hacerlo más barato
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Sabemos que repostar gasolina vuelve a ser algo más caro este mes de agosto. Se habla de una diferencia de hasta 10 euros por depósito lleno con respecto a lo que se pagaba meses atrás con la rebaja del IVA de los combustibles aplicada. Por ello, resulta importante saber dónde repostar sobre todo en un día como el viernes, dónde parece que hay más movimiento de vehículos en las carreteras andaluzas, tanto por el fin de semana como por quien se va ahora de vacaciones de verano. Por ello, toma nota si quieres saber cuál es el precio de la gasolina hoy 17 de julio o dónde están las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía a partir de los datos que recoge el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.
Precio de la gasolina hoy 17 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Si vives en Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.329 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.349 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.349 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.387 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.387 €/l.
- E.S. Su Eminencia. Sevilla. Carretera de Su Eminencia, s/n. Precio: 1.389 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.C. Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1.395 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.395 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.395 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.395 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.C. Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1.499 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.539 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.544 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.599 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.619 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1.619 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.629 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.629 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1.639 €/l.
Diésel
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.339 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.359 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.359 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1.389 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.C. Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1.395 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.395 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.395 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.395 €/l.
- Agla. Fuentes de Andalucía. Calle Maestro Juan Ruiz, 1. Precio: 1.399 €/l.
- Ballenoil. Estepa. Avenida Badia Polesine, 5. Precio: 1.409 €/l.
Precio de la gasolina hoy 17 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas que tienes para repostar hoy:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.379 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.379 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.379 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.379 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.399 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1.419 €/l.
- Shell. Los Arenales. Polígono Industrial Salinas, Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19. Precio: 1.429 €/l.
- Galp. Puerto Real. Avenida Perú (Río San Pedro). Precio: 1.429 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.431 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.434 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.459 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.499 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.519 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2 (Mesón Pancho). Precio: 1.619 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1.679 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1.679 €/l.
- Tarifa Oil. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1.679 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1.689 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.689 €/l.
- EasyFuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo 1. Precio: 1.689 €/l.
Diésel
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.409 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.409 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.409 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.409 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.415 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1. Precio: 1.415 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.428 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.429 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1.439 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.440 €/l.
Precio de la gasolina hoy 17 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes 17 de julio:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.392 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.395 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.428 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.449 €/l.
- Agraria del Turón. Ardales. Avenida Blanes, s/n. Precio: 1.449 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.458 €/l.
- Agla. Ardales. Polígono Industrial Ardales, parcela 1. Precio: 1.458 €/l.
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.464 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.467 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.467 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.619 €/l.
- Cepsa. Almargen. A-384, km 44. Precio: 1.639 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.639 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.649 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.655 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.655 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.699 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.699 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.715 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.427 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.429 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.445 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.449 €/l.
- EasyGas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.449 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.468 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.469 €/l.
- Agla. Casarabonela. Carretera A-357 (Zalea-Ardales), km 33,2. Precio: 1.478 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4, 4. Precio: 1.489 €/l.
- Petroprix Coín. Coín. Avenida Reina Sofía, 43. Precio: 1.489 €/l.
Precio de la gasolina hoy 17 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.399 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.399 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.399 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.405 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.409 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.419 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.429 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.429 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.430 €/l.
- Hispania de Carburantes. Lucena. Avenida de la Infancia, s/n. Precio: 1.449 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.559 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.629 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.645 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1.649 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.669 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,3. Precio: 1.675 €/l.
Diésel
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.413 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.419 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.424 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.425 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.437 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.439 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores – Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.439 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.449 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.459 €/l.
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1.467 €/l.
Precio de la gasolina hoy 17 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.299 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.299 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.299 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.299 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.299 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.319 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.349 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: 1.359 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.379 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.379 €/l.
Gasolina 98
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.469 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.489 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.529 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.539 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.539 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla, km 7. Precio: 1.539 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.539 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.539 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.549 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.569 €/l.
Diésel
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.339 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: 1.349 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18. Precio: 1.363 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.379 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.389 €/l.
- SAT La Caña. Puntalón. Carretera Vieja de Carchuna, km s/n. Precio: 1.390 €/l.
Ahora ya hemos visto dónde se encuentran las gasolineras más baratas de las principales ciudades andaluzas, pero si deseas poder hacer consultas en otro momento, puedes entrar tú mismo en el Geoportal de gasolineras y ver resultados en forma de listado o de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo de Málaga: