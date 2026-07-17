La productora de Buenafuente eleva sus ingresos por ‘La Revuelta’ pero vuelve a perder casi otro millón de euros

El Terrat Gestiones, la productora de Andreu Buenafuente que compró Mediapro a finales de 2019, ha elevado sus ingresos en 2025 hasta casi 30 millones de euros impulsada por La Revuelta de TVE, que coproduce con Encofrados Encofrasa, la productora de David Broncano y Ricardo Castella, pero no le ha servido para salir de números rojos. El Terrat ha perdido en 2025 otros 855.000 euros, cifra algo inferior a los números rojos de 2024, que fueron de 1,2 millones de euros.

La cifra de negocios ha mejorado hasta los 29,8 millones de euros, desde los 21,5 millones de 2024, impulsada por La Revuelta de TVE, que empezó a emitirse en septiembre de 2024 y en 2025 ha contabilizado ya el primer año completo del contrato con la cadena pública, de unos 14 millones de euros por cada una de las dos temporadas, a repartir entre los dos productores.

Además, este año la cifra de ingresos será todavía mejor en principio, después de que RTVE haya renovado por dos temporadas más el programa de Broncano y le haya subido el contrato a 31,5 millones de euros en total, desde los 28 millones de las dos temporadas anteriores. Son casi 16 millones por temporada.

Según explica la sociedad en su informe anual, El Terrat ha producido en 2025 programas de entretenimiento como La Revuelta, El Consultorio de Berto, Futuro Imperfecto, Malas Lenguas, Open Play y el documental Perejil, que ha emitido Movistar Plus. Todos estos programas se emiten o en TVE o en Movistar Plus.

En el caso de Malas Lenguas, el programa que presenta a diario Jesús Cintora y que ha sido criticado por el Consejo de Informativos de TVE por falta de rigor, el contrato ascendió el año pasado a 15,3 millones de euros. La productora titular de ese programa es Big Ban Media.

Además, ha realizado otros trabajos para otros formatos como Teatro -Las Asambleístas, La Radio que em va parir, The Chicken, 1936-; Radio y Podcats -Nadie Sabe Nada, Mochila al pasado, Te quedas a leer-; y Eventos -Gala Repsol, Gala Talia, Gala del cine Vasco, Sala Comedia By Domino’s-.

Pero el contrato de La Revuelta no le ha servido a El Terrat para salir de los números rojos tampoco en 2025, aunque ha reducido las pérdidas sobre los ejercicios anteriores.

Desde 2022 suma siete millones de euros de pérdidas. Ese año perdió 3,6 millones de euros, y 1,3 millones al año siguiente. En 2024 los números rojos ascendieron a 1,2 millones y en 2025 sumó otros 855.000 euros. En total son casi siete millones en los últimos cuatro años.

Buenafuente alcanzó a finales de 2019 un acuerdo con Jaume Roures y Tatxo Benet, en ese momento gestores de Mediapro, para venderles su productora El Terrat e integrarla en el conglomerado fundado por ambos.

Mediapro se encuentra ahora inmersa en un proceso de adelgazamiento, después de que los dueños, el fondo chino Orient Hontai, despidiera a Roures en 2023 y a Benet este mismo año. Ambos han vendido ya su 5% a los chinos, que suman el 90% del capital. Los nuevos gestores de la productora catalana son Sergio Oslé, ex alto cargo de Telefónica, y Carlos Núñez, ex de Prisa.