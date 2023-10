Adiós a Jaume Roures, el polémico fundador de Mediapro. Orient Hontai, el fondo chino que controla el 80% de la compañía a través de Southwind Group, ha forzado su salida del grupo en un consejo que se ha celebrado este viernes por fuertes discrepancias en la gestión. Al frente de Mediapro se queda Tatxo Benet, fundador de la productora hace 30 años junto a Roures, como presidente y consejero delegado.

Los dos socios se encuentran ahora distanciados y Roures no comparte el rumbo que imponen a la productora los chinos, que lógicamente han ido tomando el consejo de la firma. Roures tiene un 5% del capital, que todo apunta a que tendrá que vender, y Benet otro 5%. WPP participa también en el accionariado de la empresa.

El fondo chino amplió su participación en la empresa hasta el 80% después de inyectar 650 millones de euros en 2021, lo que redujo el peso de Roures y Benet al 10%.

Desde entonces, las discrepancias con Roures han ido creciendo y el distanciamiento con su socio de toda la vida, Benet, también. El resultado es que este viernes se ha celebrado un consejo en el que Roures ha sido destituido de sus labores de gestión del grupo que fundó hace 30 años.

Un comunicado oficial de la compañía asegura que el rumbo de Mediapro seguirá siendo el mismo y no habrá cambios en el equipo directivo ni entre los 7.000 empleados. Benet ha señalado que «no solo no ha habido discrepancias en el modelo de futuro, sino que no ha habido ni el más mínimo cambio ni en el proyecto fundacional ni en los valores que el grupo representa. Y no los va a haber mientras este equipo directivo esté aquí, porque es este equipo directivo quien los ha puesto en práctica durante treinta años y porque nuestros accionistas comparten nuestro proyecto y nuestros valores».

La salida de Jaume Roures -73 años- de Mediapro se produce en medio de rumores sobre la posible venta por parte de Orient del 80% de la compañía y después de varios fiascos en el intento de la productora de expandir su negocio de derechos de televisión por Europa. En Francia tuvo que renunciar a los derechos y cerrar su canal de televisión, Telefoot, y en Italia acabó también en los tribunales.

Ahora, la productora depende en exceso de su contrato de derechos internacionales de la liga española. Por eso está intentando ampliar otras divisiones del negocio, como la producción de series y películas. Este contrato lo tiene hasta la temporada 2027, momento en el que tendrá que pujar de nuevo por él.

Además, Mediapro ha perdido también su antigua posición de liderazgo en España. Ahora es Telefónica -y una parte menor DAZN- la que tiene los derechos de emisión en televisión de la liga española y de la Champions League.