Los expertos en climatización coinciden: si quieres enfriar tu casa sin usar aire acondicionado, pon dos ventiladores creando ventilación cruzada

Con el verano en curso, la preocupación por el gasto energético y su consecuente aumento de la factura de la luz, sube. Los aires acondicionados y los ventiladores se vuelven indispensables en nuestros hogares durante las olas de calor.

El ventilador es claramente un elemento que tiene un gasto menor comparado con el aire acondicionado, aunque su funcionamiento sea peor, ya que no tiene la capacidad de enfriar el ambiente; solo puede mover el aire. A pesar de esto, los expertos en climatización han encontrado una solución para combatir el calor sin tener que recurrir al aire acondicionado y su costoso funcionamiento. La solución se basa en poner dos ventiladores que creen ventilación cruzada.

¿Cómo poner los ventiladores?

Los expertos han concluido que el mayor error que se produce en los hogares españoles es usar un ventilador y apuntarlo directamente al cuerpo, ya que este solo mueve aire caliente estancado. La clave de esta solución descansa en renovar por completo el aire del interior de la habitación a través del uso de dos ventiladores que muevan aires cruzados.

La disposición de los ventiladores para su funcionamiento debe ser de la siguiente manera. Un ventilador de entrada, situado al lado de una ventana puerta donde corra aire fresco. Este ventilador se encargará de empujar el aire fresco exterior hacia dentro de la habitación.

El segundo ventilador deberá estar situado en el lado opuesto, apuntando hacia la calle, que funcione como succionador del aire recalentado de dentro de la casa y que se encargue de expulsarlo.

¿Cómo optimizar esta solución?

Para hacer que este truco funcione a pleno funcionamiento, hay una serie de factores que debes tener en cuenta. Este truco debe aplicarse durante la noche y el amanecer, donde la temperatura exterior es menor que la del interior. Durante las horas de más calor, se recomienda cerrar ventanas y bajar persianas.

Otro gesto que ayuda al funcionamiento de este efecto provocado por los dos ventiladores es cerrar un poco más la ventana por la que entra el aire y abrir por completo la de la salida, lo que generará que la corriente entre a mayor velocidad y con una sensación más fría.