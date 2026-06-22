Los expertos en climatización coinciden: «Un ventilador cuesta 2,16 euros al mes si se usa 8 horas al día»

El verano trae siempre consigo un debate que agita los hogares familiares: ¿qué es mejor, el ventilador o el aire acondicionado? La diferencia entre ambos tiene matices claros para todos: uno es más caro y otro enfría mejor.

Pero en relación calidad-precio hay que tener en cuenta factores, al igual que hay que tener en cuenta en qué momentos es mejor la utilización de uno y de otro.

El precio medio por 8 horas de empleo de cada electrodoméstico es muy diferente. El ventilador gasta unos 2,16 euros por 8 horas de uso al mes. El aire acondicionado, por el mismo tiempo de uso, gasta alrededor de 54 euros al mes.

El consumo del ventilador

El consumo requerido para el funcionamiento del ventilador es uno de los más bajos entre los electrodomésticos de una casa. Su motor sólo se encarga de mover las aspas para generar corriente, por lo que consume 25 veces menos que un aire acondicionado.

Su consumo está situado en torno a 60 W la hora, es decir, unos 0,06 kWh. Si lo dejas toda la noche, consumiría unos 0,48 kWh que se traducen en 7 céntimos (no llega al céntimo la hora). Haciendo una simple multiplicación, un consumo mensual por ocho horas al día serían unos 2,16 euros de gastos energéticos.

El consumo del aire acondicionado

Un aire acondicionado gasta de media unos 15 y 22 céntimos por hora, lo que equivale a 1,20 euros y 1,75 euros por hora. A diferencia del ventilador, que sólo se encarga de mover las aspas, el aire juega con el compresor. El aire acondicionado varía constantemente el consumo porque el compresor se apaga y se enciende para mantener la temperatura regulada.

Dependiendo del tipo de aire acondicionado, los costes mensuales por 8 horas diarias de uso oscilan entre los 36 euros y los 90 euros. El rey del gasto energético es el aire acondicionado portátil (pingüino), ya que disipan peor el calor y requieren de una demanda de unos 2,5 kW por hora, lo que se traduce al mes en 90 euros.

El más eficiente es el Aire Split con Tecnología Invert (clase A o superior), que gasta de media por hora 1 kW, que son unos 36 euros al mes.