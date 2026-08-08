Zhan Qiao Lin, chino que vive en España, confiesa por qué no van a los hospitales: «No quieren esperar mucho tiempo y tener la tienda cerrada»

«Los chinos no van al hospital», eso es lo que ha explicado Zhan Qiao Lin, cirujano chino que vive y trabaja en Madrid, sobre una realidad que, según su experiencia, sigue siendo bastante habitual entre parte de la comunidad china en España. Según opina, en realidad, no se trata de una única causa, sino de una combinación de factores que tienen que ver con el idioma, la forma de trabajar y también con cómo se percibe el sistema sanitario.

Durante su intervención en el pódcast Un chino y medio, el médico dio varias ideas que ayudan a entender este comportamiento. «Lo primero es el idioma», señala. «Muchos no se terminan de comunicar bien o de expresar bien». Esa barrera, aunque pueda parecer secundaria, acaba influyendo en la decisión de acudir o no a consulta, sobre todo en situaciones que no se perciben como urgentes. A eso se suma una diferencia importante respecto a China. Allí, explica, la sanidad funciona de otra manera. «En China la medicina tiene un copago y aquí no», comenta y de alguna manera dejando claro que si tienen esto en mente se condicionan en la forma de relacionarse con el sistema. Pero, más allá de eso, hay un elemento que pesa especialmente: el tiempo.

«No quieren esperar mucho tiempo y tener la tienda cerrada»

El propio Zhan Qiao Lin lo resume en una frase que es la que más sorprende a todos en su intervención: «No quieren esperar mucho tiempo». Y no es sólo una cuestión de paciencia. En su opinión, el problema es lo que implica esa espera en el día a día. «Lo que conlleva a la mayoría de los chinos de aquí ir al médico es la tienda cerrada», explica. Y es que en muchos casos, se trata de negocios familiares, como bares, bazares, restaurantes o pequeños comercios, donde la presencia del propietario es clave para que todo funcione con normalidad.

Es por ello que cerrar aunque sea durante unas horas, no es una decisión menor. Significa dejar de ingresar dinero, perder clientela y romper una rutina que suele estar muy ajustada. Por eso, según el médico, la visita al hospital se retrasa todo lo posible.

Una forma distinta de entender cuándo ir al médico

Esa combinación de factores hace que la relación con la sanidad sea diferente. «Yo creo que no quieren ir salvo que se encuentren muy mal», comenta. Es decir, la decisión no se toma ante cualquier síntoma, sino cuando la situación ya no permite seguir trabajando con normalidad. Es decir, que no es tanto una cuestión de acceso como de prioridad. Mientras el problema sea asumible, muchos optan por seguir con su actividad diaria. Sólo cuando el malestar es evidente o limita el trabajo se da el paso de acudir a consulta o a urgencias.

Este comportamiento se entiende mejor si se tiene en cuenta el peso del trabajo autónomo dentro de esta comunidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España residen más de 230.000 personas de nacionalidad china, muchas de ellas vinculadas a pequeños negocios donde la actividad diaria depende directamente de su presencia.

Una idea muy extendida entre los propios sanitarios

El propio Zhan Qiao Lin menciona una frase que, según él, se escucha dentro del ámbito médico en el que él mismo trabaja. «Hay una cosa en urgencias que se dice: cuando viene un chino es que está jodido», explica con un tono coloquial. La expresión puede resultar llamativa, pero resume bien la percepción que tienen algunos profesionales. Si una persona ha decidido cerrar su restaurante, su bar o su tienda para acudir al hospital, es porque la situación es seria y no puede esperar más. Esa idea refuerza lo que el propio médico viene señalando: no es que no utilicen el sistema sanitario, sino que lo hacen de forma distinta, retrasando la decisión hasta el límite.

Más allá de la frase concreta, sus declaraciones dibujan un escenario más amplio. El idioma, las diferencias culturales y, sobre todo, el peso del trabajo diario influyen en la forma en que se toman decisiones relacionadas con la salud. En sectores como el comercio, la hostelería o los servicios, donde predominan los negocios familiares, la organización gira en torno al día a día. No siempre hay margen para ausentarse ni facilidad para delegar, lo que condiciona cualquier actividad que implique parar varias horas.

Las palabras de este joven médico chino han servido para poner en primer plano una realidad que muchas veces pasa desapercibida en su comunidad pero también más allá de los chinos que viven en España, si tenemos en cuenta que muchos trabajadores españoles retrasan ir al médico todo lo que pueden, especialmente en sectores como los autónomos, o aquellos que tienen negocios y clientes que no pueden desatender en ningún momento.