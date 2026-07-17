Cielos nubosos en buena parte de la provincia con amplios claros en el sur durante las horas centrales del día. Se esperan precipitaciones débiles en el litoral por la mañana y en el interior por la tarde, además de brumas en zonas altas al inicio y al final del día. Las temperaturas experimentarán descensos y el viento será flojo del norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris y posibilidad de lluvia

El cielo se presenta como un lienzo gris y denso en esta jornada de Bilbao, donde la probabilidad de lluvia es alta desde la madrugada hasta el mediodía. Con temperaturas que oscilan entre los 18 y los 28 grados, el ambiente puede sentirse algo pesado, especialmente con una humedad relativa que alcanza el 85%. El viento soplará de forma ligera, pero constante, con ráfagas que podrían sorprender a más de uno durante la tarde.

Ya por la tarde, las nubes seguirán dominando el horizonte, manteniendo la misma atmósfera cargada y un probable riesgo de chubascos. La temperatura podría descender ligeramente, mientras que la sensación térmica podría rondar los 21 grados a medida que el sol se despida sobre el horizonte a las 21:48. A lo largo del día, se disfrutarán de más de 14 horas de luz, aunque la invitación a salir podría estar marcada por un paraguas en la mano.

Ambiente inestable con lluvias a la vista en Baracaldo

Las nubes grises y el viento fuerte dan la bienvenida a Baracaldo, presagiando un día marcado por la inestabilidad. Este amanecer se siente fresco, con temperaturas que rondan los 19 grados, pero el ambiente ya anticipa la llegada de lluvias intensas que se intensificarán a medida que avance la jornada.

Por la mañana, el cielo estará parcialmente cubierto, mientras que por la tarde la probabilidad de lluvia alcanzará el 85%, con temperaturas máximas en torno a 27 grados. La humedad será notable, llegando hasta el 90%, lo que hará que la sensación térmica sea más pesada. Con ráfagas de viento de hasta 30 km/h, es recomendable no olvidar el paraguas si se planea salir.

Guecho: cubierto con probabilidades de lluvia

La jornada en Guecho comienza con un cielo parcialmente nublado y una atmósfera densa debido a la alta humedad, que alcanzará un 85%. Desde temprano, las nubes darán paso a una probabilidad de lluvia del 80% que puede manifestarse tanto en la madrugada como a lo largo de la mañana. Con temperaturas que oscilan entre los 20°C y los 27°C, la sensación térmica se elevará, haciendo que el día se sienta más cálido de lo que indica el termómetro.

A medida que avance la tarde, el cielo continuará cubierto y se prevé una nueva ola de lluvia con 80% de probabilidad, especialmente durante la noche. El viento soplará de forma moderada desde el norte a 15 km/h, con ráfagas que pueden llegar hasta 30 km/h, así que conviene tomar precauciones. El día, que cuenta con más de 14 horas de luz, promete un cierre húmedo y fresco.

Santurce: intervalos de sol y nubes suaves

La jornada se presenta con un tiempo estable, predominarán intervalos de nubes y sol. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 27 grados, con vientos suaves del norte que aportarán un toque fresco, aunque existe la posibilidad de alguna llovizna dispersa durante las horas de la tarde-noche.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por las calles, aprovechando el ambiente relajado que ofrece el tiempo. Las actividades diarias podrán desarrollarse sin contratiempos, permitiendo disfrutar de la belleza del entorno local.

Ambiente gris y lluvioso todo el día en Basauri

Esta jornada se presenta marcada por una atmósfera gris y húmeda, con una temperatura mínima de 18 grados que no brindará mucho alivio del fresco matutino. A medida que avancemos hacia el mediodía, la probabilidad de lluvia será alta y el cielo se mantendrá nublado, dejando el sol oculto entre las nubes.

Por la tarde, las condiciones meteorológicas no mejorarán y se esperan lluvias con temperaturas que alcanzarán un máximo de 29 grados. Para enfrentar el día, es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa cómoda, ya que el tiempo promete ser inestable y fresco.