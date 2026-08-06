El cielo se presentará nuboso o cubierto en toda la provincia, con intervalos nubosos por la tarde y brumas en zonas montañosas. Se esperan lluvias débiles en la mitad norte y un ligero descenso de temperaturas. El viento soplará flojo del norte y nordeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado con lluvias y claros

La jornada en Bilbao se presenta muy activa, con el cielo cubierto que se despereza lentamente, dejando poco espacio al sol. La mañana trae consigo una probabilidad alta de lluvia, así que es recomendable llevar paraguas si piensas salir. El viento, que sopla del noreste a una velocidad moderada, acariciará la piel, aunque no será un protagonista fuerte en este capítulo del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 24 grados, aunque la sensación térmica puede alcanzar hasta 26, lo que puede resultar en un ambiente algo pesado por la humedad.

A medida que avancemos hacia la tarde, el cielo irá despejándose, pero con un riesgo bajo de chubascos. La temperatura descenderá a unos agradables 23 grados, permitiendo disfrutar de un clima más templado y agradable. La noche anunciará su llegada con temperaturas alrededor de los 18 grados y un aire fresco, ideal para cerrar el día tras unas largas horas de luz que se extienden hasta cerca de las nueve y media. En resumen, una jornada que alternará momentos de agua y sol, reflejando el carácter cambiante del tiempo bilbaino.

Nubes densas y lluvia inminente en Baracaldo

En Baracaldo, el día se presenta con un aire de inestabilidad que ya se siente en la brisa y el cielo cubierto. Las primeras horas transcurrirán entre nubes cargadas, donde la amenaza de lluvia se asoma con una probabilidad del 100%, mientras el viento sopla del noreste a unos 15 km/h, proporcionando un ambiente fresco.

A medida que avancen las horas, la mañana podría hacerse pesada por la humedad, alcanzando hasta un 90%. La temperatura oscilará entre los 18 y los 25 grados, pero en la tarde, el cielo se despejará ligeramente, aunque no se prevén grandes cambios. Con ráfagas de viento de hasta 8 km/h, se recomienda asegurarse de llevar paraguas y abrigarse un poco, ya que la sensación térmica podría descender notablemente.

Guecho: día de lluvia y alivio tarde

El amanecer en Guecho nos regala un día marcado por la inminente llegada de lluvias. Con una probabilidad del 100% de precipitación durante la mañana, el cielo se presenta cubierto, con una sensación térmica que podría alcanzar los 25°C, aunque el aire se sentirá más pesado debido a la alta humedad, que rondará el 80%. A medida que avanza el día, el viento del noreste soplará a 15 km/h, trayendo consigo la oportunidad de escapar de las nubes, aunque en la tarde la probabilidad de lluvia disminuirá al 5%, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más amable al caer la tarde.

A lo largo de la jornada, la temperatura se mantendrá entre los 19°C y 25°C y aunque la mañana será fresca y húmeda, la tarde se verá menos afectada por la lluvia, ofreciendo un alivio muy bienvenido. Con la salida del sol a las 07:07 y su despedida a las 21:27, disfrutaremos de más de 14 horas de luz natural. Así que, si bien hoy empezamos con un ambiente cargado y lluvioso, la tarde promete ser más benigna.

Santurce: nubes y gotas ligeras con brisa fresca

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente en la mañana, donde se pueden experimentar algunas gotas ligeras. La temperatura oscilará entre los 18 y 25 grados, con una brisa suave del noreste que aportará frescura a las horas más cálidas.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones serán confortables a lo largo de la tarde. Aprovechar este tiempo relajado será perfecto para salir a explorar el entorno y disfrutar del ambiente local.

Cielo gris y lluvias matinales en Basauri

Esta mañana, Basauri despertará bajo un cielo gris y con una alta probabilidad de lluvia, lo que podrá generar un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 20 grados. A medida que avance el día, la lluvia persistirá, especialmente hasta mediodía, aunque por la tarde la situación mejorará, dejando espacio a cielos más despejados y temperaturas más agradables que alcanzarán los 26 grados. No olvides llevar un paraguas si sales por la mañana, pero por la tarde será ideal disfrutar de un buen paseo al aire libre.