La Ley Laboral lo avala: se permite el despido aunque el trabajador esté de baja sólo si se cumplen estos casos

Las empresas pueden despedir a los trabajadores incluso si se encuentran en una situación de baja laboral por enfermedad. El Estatuto de los Trabajadores ofrece la posibilidad de aplicar un despido disciplinario cuando existe un incumplimiento grave de las obligaciones laborales o una actuación que vulnere la buena fe contractual, y esto no exime a las personas que sean beneficiarias de una incapacidad temporal. Consulta en este artículo todo lo que dice la ley sobre los despidos para las personas que están de baja.

La España de Pedro Sánchez tiene muchos problemas y uno de ellos tiene que ver con el absentismo laboral. Nuestro país está a la cabeza de Europa en personas que faltan a su puesto de trabajo a diario y, según datos publicados recientemente en 2024, el 4,5% de los trabajadores españoles se ausentó de su trabajo por este motivo al menos una vez en el año. En España, más de 1,5 millones de personas faltan a diario a sus puestos de trabajo y en 2025 se ha aumentado hasta las 43.000 bajas médicas al día.

¿Se puede despedir a un trabajador que está de baja médica? La respuesta es clara: sí. Aunque se ha quedado en el sentir popular, se ha quedado instaurado el pensamiento de que a un trabajador no se le puede despedir mientras está de baja; lo cierto es que el Estatuto de los Trabajadores confirma que sí es posible. En su artículo 54 abre a las empresas la posibilidad de aplicar un despido disciplinario cuando exista un incumplimiento grave de las obligaciones laborales o una actuación que vulnere la buena fe, como pueda ser la indisciplina o faltas repetidas o injustificadas.

El despido cuando un trabajador está de baja

Así que, siempre y cuando se cumplan estos requisitos, la empresa podrá prescindir de forma procedente de un trabajador aunque esté de baja. Esto también sucederá en los casos en los que la empresa detecte un fraude a la hora de acogerse a la baja en cuestión o incluso si detecta que el trabajador en cuestión realiza actividades no recomendadas mientras está en esta situación. También se puede ejecutar un despido por causas previas a la situación de baja que den a la empresa la potestad de poder ejecutar un despido.

Así que un trabajador de baja podría ser despedido por motivos disciplinarios en caso de que la empresa tenga razones justificativas en caso de faltas graves o reiteradas. También podrá realizar un despido objetivo por razones económicas, técnicas u organizativas, incluso el empleado en cuestión estando de baja. Por último, también podrá despedir a un trabajador de baja si coincide con la finalización de un contrato temporal. Aunque no sea técnicamente un despido, esto sería el fin del vínculo entre el trabajador y la empresa. En este caso, la Seguridad Social seguiría pagando la prestación.

De esta manera, esto acaba con el falso mito de que un trabajador no podrá ser despedido estando de baja. Siempre que se cumplan estos requisitos, la empresa podrá prescindir de los servicios del empleado aunque se encuentre en una situación de incapacidad temporal. En caso contrario, el empleado en cuestión podrá demandar a la empresa bajo la situación de tener la razón en una futura sentencia judicial.