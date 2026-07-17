Jiajun Yin, empresario de bazares chinos: «Un bazar te puede dar 100.000 euros de beneficio»

Jiajun Yin es un joven de origen chino que en los últimos tiempos está apareciendo en las redes sociales contando anécdotas que se hacen virales. La última tiene que ver con la facturación y el beneficio que pueden dar en España los tradicionales bazares chinos que en las últimas décadas se han convertido en señal identitaria de nuestro país. Este joven ha dado números y siempre que esto ocurre, lógicamente y muy a su pesar, este tema se convierte en tendencia.

Jiajun Yin ya avisó que este tema coparía los medios de comunicación después de poner números a la facturación y los beneficios de los bazares chinos en el podcast que se emite en YouTube y que se denomina Un Chino y Medio. En una de sus primeras conversaciones, este joven cuenta cómo le ha ido a su padre en la vida después de abrir un bazar en el que en su día trabajaron los miembros de su familia. «Son los ámbitos más estables. En el bazar no utilizas el idioma, utilizas fotos…», comienza diciendo antes de responder a las potenciales ganancias que dependerán del «lugar, metros y competencia».

El beneficio en los bazares chinos

«Mi padre puede tener un Mercedes de 80.000 euros, pero no lo tiene porque prefiere gastar el dinero de otra forma. Tenía miedo de no tener dinero en la cuenta. Esto les hace sentir más estables», dice tras ser cuestionado sobre si los beneficios del bazar le dan para comprar un coche de alta gama.

Tras ser preguntado por el beneficio, Jiajun Yin prefiere poner el foco en la facturación que tienen estos bazares. «Un buen beneficio, si el bazar va bien, puede ser de 100.000 euros de facturación», dice. «Normalmente se le duplica el precio si no tienes competencia. Si tienes una tienda delante, igual no duplicas», afirma a la vez que también destaca que «hay que valorar el alquiler, que la gente le robe cosas…».

«Cuando no teníamos el bazar grande, mi padre no dormía porque se preocupaba de que no le fuera bien. Que robaran era perder dinero», afirma sobre los primeros dolores de cabeza de su padre cuando abrió su primer bazar en España.

«No pensé que se podía ganar tanto dinero con un bazar», dice el entrevistador, a lo que este joven responde: «Se puede. No es mucho comparado con bazares de 1.000 metros cuadrados que abren en polígonos industriales. Aquello puede facturar en un día 10.000 euros. Puede que saquen 5.000 euros en un día», desvela sobre lo que pueden llegar a ganar los grandes bazares que hoy en día se pueden ver en grandes naves.

A la hora de comparar un bazar con un bar también deja claro que el segundo es mucho más estable. «El bazar tiene mucho dinero invertido comparado con el bar en productos de almacén. Muchas veces no tienes liquidez porque está todo en el bazar», cuenta durante una entrevista en la que realiza otra predicción cierta: afirmó que los números saldrían publicados en los medios de comunicación y así ha acabado sucediendo.