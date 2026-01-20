«Hay que despedirse de los bazares chinos para siempre»: la explicación de un residente chino en España revela la razón

Durante mucho tiempo, hemos convivido con los bazares chinos como parte del tejido comercial de nuestros barrios. Sin embargo, algo está cambiando. En los últimos años, numerosos bazares chinos han bajado la persiana, especialmente en zonas turísticas y grandes ciudades.

Una situación que no ha pasado desapercibida y ha dado lugar a teorías conspirativas, como una crisis global. Pero la realidad es muchísimo más sencilla: el comercio chino en España está viviendo una profunda transformación.

¿Por qué están cerrando los bazares chinos en España?

Uno de los principales problemas que han «obligado» al cierre de muchos bazares chinos es que no han logrado adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado. El cambio de hábitos de los consumidores y el auge del comercio electrónico están poniendo sobre las cuerdas un modelo de negocio que durante años ha sido sinónimo de éxito. Sin embargo, hoy muestra signos claros de agotamiento y, @kiwi_xu, un ciudadano chino que vive en España desde hace años y que regenta uno de estos bazares, ha compartido su punto de vista sobre lo que está sucediendo.

«Mucha gente me pregunta por qué están cerrando los chinos. Yo creo que puede ser por varias razones. Una de las causas principales es que la gente se está acostumbrando a comprar en marketplaces de forma online y a que se lo lleven a su casa, por la comodidad y porque muchas veces sale a un precio igual o incluso más barato que en una tienda física. Eso nos gusta a todos. Y luego están los bulos que circulan por las redes, que si va a caer una bomba, que si una guerra, lo que sea. Eso son tonterías, chicos, tonterías. Como muchos cerrarán, otros abrirán. Esto es así. Lo más importante es ser positivo y, hagas lo que hagas, hazlo bien», explica @kiwi_xu.

Un modelo de negocio que marcó una época

Durante los años 90, los bazares chinos se expandieron a un ritmo sin precedentes por toda la geografía española, convirtiéndose en una pieza clave del comercio de proximidad. Su fórmula, sencilla pero eficaz, hizo que se convirtieran en un comercio imprescindible: precios bajos, horarios amplios y una gran oferta de artículos.

«La inflación, el aumento de los costes de alquiler y suministros, y los cambios en los hábitos de consumo han afectado a muchos pequeños comercios, no solo a los de la comunidad china. La competencia de grandes superficies y el auge del comercio electrónico también han influido en la viabilidad de ciertos negocios tradicionales», explica Fang Ji, presidente de la Asociación China de las Islas Baleares (Achinib).

Y añade: «Algunos empresarios han mencionado que el endurecimiento de ciertas normativas administrativas y fiscales ha supuesto una dificultad adicional para la continuidad de sus negocios. Adaptarse a estos cambios requiere inversiones y ajustes que no siempre son viables para todos».

Por otro lado, el auge de plataformas como Temu, Shein o AliExpress ha transformado completamente el panorama comercial. Según los últimos datos de la CNMC, en el segundo trimestre de 2025, la facturación del comercio online en España superó los 28.300 millones de euros, lo que supone un 22,6% más en términos interanuales. En términos de ingresos, las cifras ascendieron un 30,1 % interanual hasta los 8.965 millones de euros.

¿El resultado? Un escenario muy complicado para aquellos bazares que no han logrado reinventarse. En este contexto, muchos empresarios chinos han decidido apostar por negocios más modernos y especializados: bares de tapas, tiendas de moda, peluquerías, centros de estética, cafeterías, asesorías… La comunidad china siempre se ha caracterizado por tener un fuerte espíritu emprendedor, hasta el punto de que es el único colectivo extranjero en el país que cuenta con más trabajadores autónomos que asalariados.

Uno de los fenómenos más llamativos es la creciente presencia de ciudadanos chinos en la hostelería tradicional española. Cada vez hay más restaurantes, cervecerías y bares de tapas regentados por empresarios chinos. Por lo tanto, el fin de los bazares chinos no es un punto final, sino un punto de inflexión hacia modelos de negocios más alineados con la dinámica del mercado actual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ACHINIB (@achinib2015)

Población china en España

En 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población de nacionalidad china en España ascendía a 223.999 personas. La mayor concentración se encontraba en Cataluña, con 63.228 residentes, seguida muy de cerca por la Comunidad de Madrid, que contaba con 60.148 personas. Otras comunidades con una presencia destacada eran la Comunidad Valenciana (25.926) y Andalucía (21.975).

En Canarias residían 10.433 ciudadanos chinos, mientras que en Aragón había 6.129 y en Castilla-La Mancha 6.048. El País Vasco registraba 5.986 residentes y Baleares 5.733. En comunidades como Murcia (4.263), Castilla y León (3.822) y Galicia (3.250) la cifra era más moderada. Por debajo de los 2.000 habitantes se situaban Navarra (1.948), Extremadura (1.648), Asturias (1.481) y Cantabria (1.107), mientras que las cifras más bajas se daban en La Rioja (689), Ceuta (133) y Melilla (52).