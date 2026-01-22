Adiós a los bazares chinos que conoces: el nuevo negocio en auge en España que está transformando las calles

El nuevo negocio en auge en España que está transformando las calles, nos hará despedirnos de los bazares chinos que conocemos. Los chinos llegaron a nuestro país para emprender, primero con los restaurantes que aparecieron en casi todas las ciudades y después, con unas tiendas, que ofrecían todo tipo de productos a coste muy bajo. Se hicieron famosos por permitirnos tener todo y más, por menos, pero ahora los tiempos están cambiando.

Las tiendas de chinos, tal y como las conocemos, son cada vez menos, lo vemos en las principales ciudades y pueblos. Ahora los negocios de estos emprendedores natos son otros que deberemos empezar a tener en consideración en estas próximas jornadas. Los tiempos cambian y con ellos, los negocios que acaban siendo especialmente rentables, en estos días en los que vemos cerrarse más de un bazar chino, aparecen otros tipos de negocio que pueden convertirse en el reflejo de una sociedad que va cambiando. Estos expertos en negocios que llegan de fuera siguen apostando por nuestro país, aunque de otra manera muy diferente que deberemos conocer antes que nada.

Los bazares chinos que conoces se despiden

Van a despedirse por completo estos bazares chinos que tenemos en casi todas las ciudades. Tenemos por delante una serie de peculiaridades que acabarán marcando una diferencia importante. En estos días en los que cada elemento cuenta, nada mejor para hacerlo que tener en consideración estos bazares chinos que parece que están a la baja.

Durante unos años, nos dieron los productos más llamativos, útiles y bonitos, cerca de casa. Podíamos enfrentarnos a la tarea de empezar de cero en un piso nuevo con todo lo necesario para ello, desde toallas, hasta baterías de cocina o sábanas, hasta podríamos encontrar ropa, papelería u objetos de decoración.

Un lugar donde lo encontrábamos todo y más que está desapareciendo por momentos y que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de apostar claramente por un giro radical que puede hacernos descubrir como estos bazares desaparecen por completo.

Se despiden para dar lugar a otro tipo de negocios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta, nada mejor que conocer en primera persona esta novedad que puede afectarnos de lleno.

Este es el nuevo negocio en auge que transforma las calles

Los expertos de Distritoemprenedores nos dan con los sectores que triunfan en nuestro país, siendo de los que más beneficios obtienen:

Negocios online o ecommerce. El comercio electrónico no deja de crecer. Tanto grandes marcas como pequeños emprendedores están apostando por vender en línea productos físicos o digitales. Se considera un modelo flexible y escalable que no requiere costes altos para comenzar, siendo uno de los negocios en auge. Esto se puede hacer mediante plataformas como Shopify, WooCommerce o Etsy, ya que facilitan el proceso si eres un principiante.

Negocios de energía renovables. Otro de los negocios en auge en España son los relacionados con la energía renovable. El país tiene un gran potencial en energías limpias y cada vez más hogares y empresas buscan estas soluciones. Es un área que abre puertas para instalar paneles solares, dar consultoría energética o vender equipos relacionados con lo sostenible.

Productos eco-friendly. La conciencia ambiental ha sido un motor para que exista más demanda en productos reutilizables y biodegradables. Puedes encontrar ofertas de domésticos naturales y hasta bolsas compostables. Por ello, se trata de un nicho que ofrece muchas posibilidades para emprender en España. De hecho, puedes fabricar tú mismo, ser distribuidor o montar una tienda online especializada en este tipo de artículos.

Consultoría a empresas. Con respecto a la consultoría para empresas, es uno de los negocios en augen que lleva más tiempo siendo tendencia. Muchas Pymes y autónomos necesitan apoyo externo para tomar decisiones más estratégicas, acoplarse al mundo digital o financiero.

Si tienes experiencia en algunas áreas empresariales claves, puedes ofrecer tus servicios profesionales y monetizarlo muy bien.