La reflexión de Bill Gates (70 años) que debemos aplicar en la vida: «Ser inundado con información no quiere decir que tengamos la información correcta o que estemos en contacto con las personas correctas»

Bill Gates (Seattle, 28 de octubre de 1955) es una de las voces más autorizadas del mundo para analizar todos los cambios que vienen en la vida. Saber manejar la inteligencia artificial será el gran reto de la humanidad en los próximos años y el cofundador de Microsoft viene advirtiendo en los últimos tiempos sobre los trabajos que están en peligro ante la llegada de la IA. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral de Bill Gates y sus mejores frases.

«Ser inundado con información no quiere decir que tengamos la información correcta o que estemos en contacto con las personas correctas». Esta es la última reflexión viral de un Bill Gates que durante su trayectoria se ha caracterizado por su visión a largo plazo. A fecha de 2026, este magnate empresarial, desarrollador de software, inversor, autor y filántropo estadounidense, cuenta según la revista Forbes con una fortuna estimada de 107,400 millones de dólares. Incluso llegó en su día a ser la décima fortuna más importante de la historia de la humanidad, llegando a 114,100 millones de dólares.

Nacido en Seattle y criado en la escuela privada Lakeside, el 4 de abril de 1975, siendo estudiante de la Universidad de Harvard, fundó Microsoft y ahí inició una carrera de éxito en el mundo de los ordenadores. A día de hoy también cuenta con otras empresas como bgC3, TerraPower, Branded Entertainment Network, Breakthrough Energy y Cascade Investment. Bill Gates se ha ganado el sentir popular por sus ejercicios de filantropía tras fundar en 2009 junto a Warren Buffett la asociación The Giving Pledge, por la cual se comprometieron a donar al menos la mitad de su riqueza a la filantropía.

Las mejores frases de Bill Gates