Bill Gates desvela quiénes fueron las mujeres con las que engañó a Melinda: «Fue muy doloroso para mi familia»

Bill Gates (70) compareció a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que investiga los documentos del caso Epstein. La declaración tuvo lugar el pasado 10 de junio en Washington, donde el fundador de Microsoft respondió a las preguntas relacionadas con la relación que mantuvo con Jeffrey Epstein, iniciada en 2011 y que, según explicó, terminó años después en malos términos. Durante su testimonio, Gates aseguró que Epstein llegó a utilizar información sobre sus infidelidades matrimoniales para presionarlo, llegando a definir dichos episodios como algo «muy doloroso para su familia».

Pero no solo eso. Y es que, aunque el empresario ya había reconocido en el pasado haber sido infiel a Melinda French Gates durante su matrimonio, ha sido ahora, a raíz de esta declaración judicial, cuando han trascendido nuevos detalles, como por ejemplo el nombre de las mujeres con las que Bill mantuvo algo más que una amistad mientras estaba casado con Melinda. En concreto, mencionó a las rusas Mila Antonova, jugadora de bridge, y la física nuclear Karima Nigmatulina, así como a la empresaria médica estadounidense Alice Jacobs Nesselrodt. Además, confesó que esta última fue su primera infidelidad, ocurrida en torno al 2010. Por otro lado, sus encuentros íntimos con Nigmatulina fueron en 2013, así como con Antonova ocurrieron cuando ella tenía tan solo 20 años.

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Según su declaración, Epstein utilizó esta información para presionarlo y retomar la relación con él. «No tuvo éxito en este intento, pero demuestra algunas de las maneras en que trató de aprovechar sus interacciones conmigo para promover su agenda. […] Nunca debí haberme reunido con Epstein. Desearía no haberlo conocido nunca. […] Nunca presencié ni tuve indicio alguno de que Epstein estuviera involucrado en conductas delictivas continuas», dijo Gates, tal y como recoge ¡Hola!

El matrimonio de Bill Gates y Melinda Gates

Bill Gates conoció a Melinda en una convención en Nueva York sobre ordenadores que se celebró en 1987. La química entre ellos surgió enseguida y comenzaron una historia de amor que duró más de dos décadas. Ella fue contratada como gerente de productos en Microsoft, la empresa de Gates, convirtiéndose en la más joven de un equipo formado por 10 personas. En 1994 se dieron el «sí, quiero» en la isla de Lanai en Hawái, donde el multimillonario alquiló todos los helicópteros para evitar que los paparazzis fotografiaran nada del gran día. En los años siguientes, la pareja formó una familia y dieron la bienvenida a sus tres hijos en común: Jennifer, Rory John y Phoebe Adele.

Sin embargo, aunque todo parecía ir sobre ruedas, cuando se cumplieron 27 años de su boda, en 2021, decidieron tomar caminos por separado. La separación se produjo después de la muerte de Epstein y Melinda ha llegado a confesar públicamente que durante años, los episodios de las infidelidades de Bill finalmente destruyeron su relación.