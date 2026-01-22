Las preguntas que Bill Gates siempre se hace antes de enfrentarse a un problema: comprueba si te funcionan

En pleno siglo XXI, Bill Gates, co-fundador de Microsoft, es una de las personas más influyentes del mundo. Hay quienes lo consideran un «genio», pero, según él, no es necesario serlo para resolver problemas difíciles. El camino de la vida está lleno de obstáculos tanto en el ámbito personal como en el profesional, pero Bill Gates conoce el mejor método para enfrentarlos y conseguir un aprendizaje efectivo.

La clave está en mirar más allá del entorno, lo que muchas veces requiere salir de la zona de confort, y aprovechar la experiencia de otros. Lo mejor de todo es que se trata de un planteamiento que cualquier puede ponerlo en práctica ante un objetivo ambicioso o una decisión difícil. Las preguntas que propone Bill Gates pueden ayudar a evitar errores y avanzar con más confianza hacia el logro de los objetivos a corto, medio y largo plazo.

Las preguntas que se plantea Bill Gates para enfrentarse a los problemas

Éstas son las cuestiones que siempre se plantea el magnate cuando debe resolver un problema: ¿Quién ha manejado bien este problema?, y ¿Qué puedo aprender de ellos? En lugar de centrarse en él mismo, Bill Gates aboga por rodearse de personas influyentes y aprender de su experiencia. Una vez adquirido el conocimiento, adapta las soluciones a su propio contexto.

Aquí entra en juego la diferencia entre pensamiento convergente y divergente. El pensamiento divergente «se enfoca en la búsqueda de nuevas soluciones creativas ante diferentes problemas, saliendo de las ideas estándar o más normales. Ocurre en el hemisferio derecho del cerebro, para ello primero se tienen que abandonar las ideas previas concebidas». Mientras, el pensamiento convergente «suele buscar la solución a un problema de la forma más racional y lógica posible. Este tipo de pensamiento es adecuado para aquellas tareas que puedan integrar la lógica en lugar de creatividad, como la resolución de un problema donde solo hay una posible solución», señala la Universidad Europea.

El co-fundador de Microsoft reconoce que la mayoría de personas somos más hábiles en lo convergente, razón por la cual insiste en la importancia de apoyarse en los demás para resolver problemas propios. Sin embargo, este método exige salir de la zona de confort, algo que no todo el mundo está dispuesto a aceptar.

No es necesario ser un «genio» para aplicar este método, sino simplemente tener disposición para observar, preguntar y aprender. Eso sí, no se trata de repetir fórmulas ajenas de manera automática, sino de adquirir el conocimiento necesario para convertir el aprendizaje en una herramienta que se pueda aplicar a una realidad concreta con sentido y coherencia.

El objetivo, según Bill Gates, es comprender los principios que hay detrás y reinterpretarlos con la experiencia propia. Al final, el progreso no depende tanto de copiar a otros, sino de observar, reflexionar y adaptar.

