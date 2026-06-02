Qué hacen cada día Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates para mantenerse entre las personas más ricas e influyentes del planeta

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Multimillonarios. (Foto: GettyImages)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

Hay quienes piensan que la riqueza es una cuestión de suerte, de herencias imposibles o de estar en el lugar adecuado en el momento justo. Sin embargo, numerosos estudios sobre personas que han construido su fortuna desde cero apuntan a otra dirección: la de las costumbres diarias. Detrás de muchos multimillonarios no suele haber fórmulas mágicas, sino una serie de comportamientos repetidos durante años. La disciplina, la capacidad de aprender constantemente, la gestión del tiempo o la manera de relacionarse con los demás aparecen una y otra vez entre los rasgos comunes de quienes han conseguido levantar negocios, generar patrimonio o alcanzar una gran estabilidad financiera. Más allá de la cifra que aparece en una cuenta bancaria, lo que realmente llama la atención es la forma en la que organizan su vida cotidiana.

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