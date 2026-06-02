Qué hacen cada día Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates para mantenerse entre las personas más ricas e influyentes del planeta

Aprender nunca deja de ser una prioridad

Uno de los hábitos más repetidos entre multimillonarios es la lectura. No se trata de leer por entretenimiento, aunque también pueda formar parte de sus rutinas, sino de hacerlo con una intención clara: aprender. Biografías de empresarios, libros de desarrollo personal, historia, economía o liderazgo suelen ocupar gran parte de sus bibliotecas.

Según la investigación de Thomas C. Corley, difundida por Jürgen Klaric, una gran mayoría dedica al menos treinta minutos diarios a la autoeducación. La idea es sencilla: cuanto más conocimiento se acumula, más herramientas existen para tomar decisiones acertadas.

Cuidan el cuerpo como una inversión a largo plazo

La imagen del empresario que vive únicamente para trabajar cada vez está más alejada de la realidad. Muchos millonarios incluyen el ejercicio físico dentro de su agenda diaria con la misma importancia que una reunión de negocios.

Caminar, correr, montar en bicicleta o practicar cualquier actividad cardiovascular forma parte de las rutinas de los multimillonarios porque entienden que la energía es uno de los recursos más valiosos. El ejercicio no sólo mejora la salud física, también favorece la concentración, la creatividad y la capacidad para resolver problemas. Cuando el cuerpo funciona mejor, la mente suele hacerlo también.

Seleccionan cuidadosamente a las personas que les rodean

Existe una frase muy repetida en el ámbito del desarrollo profesional: somos el reflejo de las personas con las que pasamos más tiempo. Quienes han alcanzado grandes niveles de éxito suelen prestar especial atención a su entorno.

Los multimillonarios buscan relacionarse con personas optimistas, con objetivos claros y capaces de aportar nuevas perspectivas. Del mismo modo, intentan reducir la influencia de quienes viven instalados en la crítica constante o en el pesimismo. No se trata de elitismo, sino de comprender que las conversaciones, las ideas y las actitudes terminan influyendo en la forma de pensar y actuar.

Se levantan antes para ganar tiempo

Aunque madrugar no garantiza el éxito, sí es una práctica habitual entre muchas personas con grandes patrimonios. Levantarse varias horas antes de comenzar la jornada laboral les permite planificar el día, avanzar en tareas importantes y evitar la sensación de ir siempre a contrarreloj.

Las primeras horas de la mañana suelen ser las más tranquilas y productivas. Es el momento en el que muchos aprovechan para leer, hacer ejercicio, reflexionar o trabajar en proyectos personales antes de que aparezcan las interrupciones habituales.

No dependen de una sola fuente de ingresos

Otro rasgo que aparece con frecuencia es la diversificación económica. Muchas personas millonarias no basan toda su estabilidad financiera en un único salario o negocio.

Inversiones, propiedades inmobiliarias, participaciones empresariales o proyectos paralelos suelen formar parte de una estrategia que busca reducir riesgos y aumentar oportunidades. Entienden que depender exclusivamente de una fuente de ingresos puede convertirse en una vulnerabilidad, especialmente en tiempos de incertidumbre económica.

Tienen mentores y saben pedir ayuda

La idea del emprendedor que logra el éxito completamente solo es más un mito que una realidad. Detrás de muchas trayectorias brillantes suele haber alguien que aconsejó, orientó o ayudó a evitar errores.

Los millonarios acostumbran a buscar mentores porque entienden que aprender de la experiencia ajena acelera el crecimiento. Escuchar a quien ya ha recorrido el camino permite ahorrar tiempo, dinero y frustraciones. Además, demuestra una característica fundamental: la humildad para reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender.

Reservan tiempo para pensar

En una época dominada por las notificaciones, las reuniones y la hiperconectividad, resulta llamativo que los multimillonarios dediquen cada día varios minutos simplemente a pensar.

No es tiempo perdido. Al contrario. Es un espacio destinado a analizar problemas, generar ideas, revisar objetivos y plantearse nuevas preguntas. Reflexionar con calma permite detectar oportunidades que suelen pasar desapercibidas cuando todo ocurre a máxima velocidad.

Aceptan la crítica y utilizan el fracaso como aprendizaje

Uno de los mayores errores profesionales es interpretar cualquier crítica como un ataque personal. Las personas con éxito económico suelen ver la retroalimentación desde otra perspectiva: como una herramienta de mejora.

Escuchan opiniones, analizan resultados y corrigen estrategias cuando es necesario. Del mismo modo, entienden que el fracaso forma parte del proceso. Muchos de ellos han tenido negocios fallidos, inversiones equivocadas o proyectos que nunca despegaron. La diferencia está en que utilizan esas experiencias para aprender en lugar de quedarse bloqueados por ellas.