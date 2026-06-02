Qué hacen cada día Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates para mantenerse entre las personas más ricas e influyentes del planeta
Hay quienes piensan que la riqueza es una cuestión de suerte, de herencias imposibles o de estar en el lugar adecuado en el momento justo. Sin embargo, numerosos estudios sobre personas que han construido su fortuna desde cero apuntan a otra dirección: la de las costumbres diarias. Detrás de muchos multimillonarios no suele haber fórmulas mágicas, sino una serie de comportamientos repetidos durante años. La disciplina, la capacidad de aprender constantemente, la gestión del tiempo o la manera de relacionarse con los demás aparecen una y otra vez entre los rasgos comunes de quienes han conseguido levantar negocios, generar patrimonio o alcanzar una gran estabilidad financiera. Más allá de la cifra que aparece en una cuenta bancaria, lo que realmente llama la atención es la forma en la que organizan su vida cotidiana.