Apenas unos días después de vivir uno de los momentos más emocionantes de su vida en Nueva York, Mariló Montero ha retomado su agenda pública en España. La periodista ha reaparecido este martes en el Palacio de La Zarzuela para participar en una audiencia presidida por la Reina Letizia, una cita que se ha producido tan solo horas después de su regreso de Estados Unidos, donde acompañó a su hija, Rocío Crusset, en uno de los días más importantes de su vida.

La boda de Rocío Crusset y el financiero estadounidense Charlie Schein se celebró este fin de semana en Nueva York en un entorno exclusivo y rodeado de numerosos rostros conocidos. Poco a poco siguen trascendiendo nuevos detalles de una ceremonia que reunió a familiares, amigos y personalidades internacionales, entre ellas la empresaria y diseñadora Mary-Kate Olsen, cuya presencia no pasó desapercibida. El enlace se convirtió en uno de los acontecimientos sociales más comentados de los últimos días y dejó imágenes inéditas de una celebración marcada por la elegancia y la discreción.

Tras este intenso fin de semana, Mariló Montero ha cambiado el ambiente cosmopolita de Manhattan por la solemnidad institucional de Zarzuela. La comunicadora ha asistido al encuentro organizado con motivo del 35 aniversario de los premios de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), una organización que reconoce el liderazgo femenino y la trayectoria de mujeres destacadas en ámbitos como la ciencia, la tecnología, la comunicación o el mundo empresarial.

La cita ha dejado además un interesante duelo estilístico entre la Reina Letizia y la propia Mariló Montero. Mientras la monarca sorprendía estrenando un llamativo vestido rojo con maxi lazada, una de las grandes tendencias de la temporada, la periodista apostó por una propuesta mucho más relajada y minimalista, demostrando una vez más su preferencia por la elegancia discreta. Mariló eligió un sofisticado conjunto marfil de dos piezas firmado por la firma española Cortana. El estilismo estaba compuesto por un top de líneas fluidas, mangas japonesas y acabados desflecados, combinado con un pantalón de talle alto y caída amplia confeccionado en lino y viscosa. Una elección que encaja perfectamente con la filosofía estética que la presentadora lleva años defendiendo: prendas cómodas, tejidos naturales y diseños alejados de estridencias.

Los complementos también tuvieron un papel protagonista. La periodista completó su imagen con unas sandalias nude de tiras finas y varias pulseras multicolor elaboradas con materiales naturales, un accesorio que ya había lucido durante la boda de su hija y que parece haberse convertido en una de sus señas de identidad más reconocibles.

Su aparición en Zarzuela cobra especial relevancia por producirse apenas un día después de regresar de Nueva York, donde ejerció como una de las grandes protagonistas emocionales del enlace de Rocío Crusset. La modelo, hija de Mariló Montero y del comunicador Carlos Herrera, selló su historia de amor con Charlie Schein en una ceremonia que reunió a invitados procedentes de distintos puntos del mundo y que ha despertado una enorme expectación mediática. Mientras tanto, la Reina Letizia continúa desarrollando una intensa agenda institucional. Esta audiencia tuvo lugar apenas veinticuatro horas después de su encuentro con Charlene de Mónaco y el príncipe Alberto II de Mónaco en Madrid, un acto celebrado para conmemorar el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y el Principado de Mónaco.