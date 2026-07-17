Guardiola se desmarca de España en el Mundial: «Voy con los jugadores que me gustan…»

Pep Guardiola ha concedido una entrevista en la que ha hecho un repaso a su nueva vida fuera del Manchester City y en la que ha opinado sobre el Mundial 2026. En unas declaraciones realizadas antes de conocerse el enfrentamiento entre España y Argentina en la final, el exinternacional español se desmarcó de la selección y dejó claro que en este torneo va con los jugadores que le gustan, haciendo especial mención a Argentina, Francia y Portugal.

España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio en la final del Mundial 2026 que se disputará en el MetLife de Nueva York. Ambas selecciones disputarán el mejor partido de los últimos tiempos, en el que la selección buscará ponerse en la camiseta la segunda estrella, mientras que la albiceleste quiere hacer historia con el segundo título consecutivo, que sería el cuarto de su historia y le dejaría sólo a uno de la pentacampeona, Brasil.

Pep Guardiola dio las claves de la selección española en una entrevista reciente en la que habló de su pasado, presente y futuro como entrenador. El ex del City hizo un canto al buen hacer de Rodri, que en los últimos dos partidos ha vuelto a demostrar que es uno de los centrocampistas más importantes de la historia. «Si él consigue imponerse en el medio con Pedri y Lamine logra estar acertado, España puede marcar la diferencia», dijo hace unos días Guardiola. «Lamine Yamal llegó algo rezagado en cuanto a su estado físico debido a sus recientes lesiones. Sin embargo, dada su edad, posee una capacidad increíble para gestionar la presión y es capaz de decidir un partido por sí solo», opinó.

Guardiola y el Mundial

Guardiola también se desmarcó de España en una entrevista realizada a OKX, dejando claro que en el Mundial no apoya a ninguna selección en concreto y que prefiere apostar por los jugadores que le gustan. Además, hizo especial mención en tres: Argentina, Francia y Portugal.

«Yo voy a ganar el Mundial. Porque tengo muchos jugadores a los que admiro. Siempre apoyo a los equipos que tienen jugadores que me gustan. Si gana Argentina, hay jugadores con los que he estado y estaré feliz con ellos. Lo mismo con Francia. Portugal tiene jugadores cuyas conexiones me encantan», dijo Guardiola sobre sus preferencias en el Mundial.

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«Empecé con 37 años en Barcelona y ahora tengo 56. Necesito hacer cosas nuevas. Ahora mismo me encuentro muy feliz», dijo sobre su decisión de estar un tiempo fuera de los banquillos después de una década en el Manchester City. «Un día, por supuesto, volveré al Etihad Stadium. Pero ahora quiero estar detrás de la escena. Si me necesitan, ahí estaré», dijo sobre un posible regreso al Manchester City.