¡Bombazo! Holanda sueña con Guardiola como nuevo seleccionador

El nombre de Pep Guardiola lleva ligado a Holanda, a Países Bajos, mucho más tiempo de lo que se imaginan. Las recientes declaraciones de Ronald de Boer vuelven a colocar al entrenador catalán como el principal candidato para tomar el control de la selección holandesa tras el descalabro vivido en este Mundial 2026, donde fueron eliminadas a las primeras de cambio por Marruecos, en una tanda de penaltis cardíaca.

El tiempo de Ronald Koeman en el banquillo de Holanda está acabado. «Me duele que mi etapa con la selección holandesa termine así. Todos soñábamos con un Mundial en el que haríamos historia. No lo hemos conseguido. Nadie está más decepcionado por ello que yo», declaró el ya ex seleccionador comunicando su renuncia. Koeman deja el banquillo holandés huérfano tras el Mundial 2026, algo esperado en la Federación pasase lo que pasase, ya que llevan meses sondeando posibles relevos para el veterano entrenador.

Uno de ellos es Pep Guardiola, que ha vuelto a la palestra justo después de la eliminación de Países Bajos ante Marruecos, que, tras el 1-1 en el tiempo reglamentario de dieciseisavos de final, cayeron en la tanda de penaltis más loca en lo que va de Mundial 2026, 2-3 favorable para los marroquíes –que ya están en cuartos–.

El ex internacional holandés Ronald de Boer, que compartió vestuario en el Barcelona con Pep Guardiola, le ve como el sucesor ideal para Ronald Koeman en la selección de Holanda. El que fuera centrocampista conoce bien al catalán y cree que este es el momento perfecto para que unan sus caminos, justo tras abandonar el Manchester City y con la puerta abierta en la selección tras este cierre de etapa de Koeman.

«Sería excelente para los Países Bajos, porque Pep es la figura ideal. Presiona mucho a todos los equipos que ha entrenado, defiende un fútbol ofensivo y dominante, y no le da el balón al rival», ha confesado Ronald de Boer en declaraciones para Telegraaf, reforzando esa idea que viene sonando desde hace tiempo atrás con Guardiola y Holanda.

No es la primera vez que se relaciona a Países Bajos con Guardiola. Ya en 2022 hubo una primera toma de contacto para conocer la predisposición del catalán, aunque no era el momento. Guardiola ya ha confesado en algún que otro momento que le gustaría afrontar una aventura como seleccionador y, una vez habiéndolo ganado todo con Barcelona, Bayern y Manchester City, parece el momento oportuno.

«Pep es discípulo de Cruyff. Quiere devolverle algo al fútbol neerlandés, porque como jugador y entrenador, llegó a ser quien es hoy gracias al entrenador y mentor Johan Cruyff. Lo dice en cada entrevista. Esta es la oportunidad de convertir su gratitud en acciones», recalcó De Boer, que conoce de primera mano el deseo de Guardiola y cuánto afectó en su fútbol las enseñanzas y filosofía de Johan Cruyff.

«Soy muy afortunado. Si hoy estoy en el City, antes en el Bayern y antes en el Barça, es por él», dijo Guardiola en una entrevista hace años en relación a Cruyff, al que idolatra: «Yo creía que sabía de fútbol, pero cuando le conocí se abrió un mundo nuevo delante mío. Fue el entrenador más atrevido que he conocido nunca, alguien que olía el talento».