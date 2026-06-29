El Manchester City hace oficial el fichaje de Enzo Maresca como sustituto de Guardiola
Firma por el club inglés hasta 2029
Asumirá el rol que tuvo Guardiola durante la última década
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El Manchester City ha hecho oficial el fichaje de Enzo Maresca como nuevo entrenador. Suplirá a Pep Guardiola tras marcharse hace unas semanas y el técnico italiano asumirá el cargo hasta 2029. Un hombre que ya conoce la casa después de haberse formado en las categorías inferiores del club y que regresa a Manchester para volver a la competitividad perdida las últimas temporadas con el catalán.
Maresca afronta su tercera etapa en el City después de haber adquirido experiencia tras haber pasado por el Leicester y Chelsea: «Es un club que conozco muy bien y tener la oportunidad de dirigir a este equipo es una oportunidad brillante para mí», declaró el italiano. A pesar de que el objetivo del club era seguir con Guardiola, el español decidió separar caminos. Maresca era el favorito de la lista y se sentará en el banquillo del Etihad.
«Enzo es alguien que siempre ha buscado oportunidades para desafiarse a sí mismo y triunfar en su carrera como entrenador. Aporta una personalidad, pasión e inteligencia completamente alineadas con nuestras necesidades. Se reincorpora a una organización que está totalmente en sintonía con su ambición y su hambre de éxito, por lo que su regreso al Manchester City es un paso natural y bienvenido tanto para él como para el club», dijo el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak.
«Enzo hereda una plantilla y una estructura futbolística perfectamente adecuadas para reflejar y hacer evolucionar su estilo de fútbol, y todos estamos ansiosos por ver el impacto que puede tener para seguir construyendo sobre el éxito del club. Bienvenido a casa, Enzo», añadió.
El director ejecutivo, Ferran Soriano, también tuvo buenas palabras para Enzo: «Era el candidato idóneo en nuestras consideraciones. Conocemos su personalidad y su visión de cómo se debe jugar al fútbol. Es un hombre con integridad, carisma y pasión. Además de sus éxitos en el Chelsea y el Leicester, su trayectoria en el City habla por sí sola. Dirigió a nuestro equipo EDS con distinción y fue una pieza clave en la histórica temporada del Triplete. Nos aseguraremos de que reciba todo lo que necesita para triunfar aquí y todos estamos deseando ver su impacto positivo en la próxima fase del progreso del Club», explicó.
Maresca dirigió al filial del City en la temporada 2020/21. Tras un breve paso por el Parma, regresó a Manchester para trabajar en el cuerpo técnico de Guardiola y ganaron juntos FA Cup, Premier League y Champions League. Además, su palmarés cuenta con 5 Copas de la Liga, 3 FA Cups, 3 Premier Leagues, 1 Supercopa europea y 1 Mundial de Clubes.
Welcome back, Enzo 🩵
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— Manchester City (@ManCity) June 29, 2026