Brasil explota para que echen a Ancelotti y piden el fichaje de Guardiola

El cabreo en Brasil es monumental. La dura eliminación en el Mundial tras caer en octavos contra Noruega dejó muy tocado a un Carlo Ancelotti con el que había expectativas muy altas de devolver a la canarinha a la cima del fútbol. Sin embargo, su toma de decisiones y gestión de la presión ha provocado que en las últimas horas sean muchos los que piden su destitución inmediata. En la lista de candidatos preferidos llegados a ese caso, el gran favorito que suena una y otra vez es Pep Guardiola.

El entrenador catalán decidió no seguir en el Manchester City el pasado mes de mayo y, desde entonces, no han parado de salirle novias tanto a nivel de clubes como de selecciones. El Mundial le ha servido de justificación a algunos países que han fracasado en la competición para poner el ojo en el posible fichaje de Guardiola. Primero, la que se pronunció fue Holanda tras caer en dieciseisavos ante Marruecos, y ahora en Brasil son muchos los que han pedido que Guardiola sea el reemplazo de Ancelotti.

El catalán nunca ha escondido su deseo de dirigir en algún momento de su carrera a una selección y la posibilidad de hacerlo por primera vez con la pentacampeona del mundo sería un buen atractivo para que Pep quisiese volver a los banquillos. «Esta selección pide a gritos a Guardiola» y «Es el único que puede salvar a Brasil», comentan una y otra vez vientos de aficionados en redes sociales.

Ancelotti, en la cuerda floja con Brasil

Y es que son muchos los que señalan el batacazo de Brasil por culpa de Ancelotti. Muchos no entienden que no convocase a Joao Pedro, delantero que venía de estar en forma con el Chelsea, para traer en su lugar a Neymar, que llegó lesionado y apenas tuvo minutos en esta Copa del Mundo. Venía de sufrir con Japón y tuvo los mismos síntomas contra Noruega: nerviosismo, falta de ideas y una falta de energía en la segunda parte que les pasó factura. Los cambios tampoco tuvieron el efecto deseado y la gran crítica fue la decisión de designar a Bruno Guimaraes como el lanzador del penalti con Vinicius en el campo.

Señalado por la prensa y los aficionados. Ancelotti vive momentos difíciles desde que llegó, pero no piensa ni mucho menos que sea su final con la canarinha: «No es el fin, es el inicio de un nuevo ciclo. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo para mejorar esta selección», explicó en la rueda de prensa posterior a la derrota ante Noruega. Guardiola se postula como la opción favorita si la Federación Brasileña toma medidas como consecuencia del fracaso del Mundial.