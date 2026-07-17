El Gobierno lo confirma y entra en vigor en noviembre de 2026: será obligatorio devolver las botellas de plástico para recuperar dinero

A partir del próximo mes de noviembre será obligatorio devolver las botellas de plástico, bricks o latas para recuperar el dinero que anteriormente se habrá depositado como fianza. Esta norma tendría que entrar en vigor antes de final del año y tiene que ver con el nuevo Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) que tiene que implantarse en España antes del 22 de noviembre de 2026. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo sistema de reciclaje que llega a España.

La Unión Europea manda y el resto de países dispone. La España de Pedro Sánchez también está a la cola en lo que respecta al reciclaje y a fecha de 2026 se encuentra muy lejos de los objetivos de reciclaje marcados por la UE. Mientras que los datos dicen que en 2023 la recogida de botellas de plástico de un solo uso se quedó en el 41,3%, desde Bruselas dejan claro que este porcentaje tiene que ser de al menos un 70%. Por ello, en los próximos meses llega un sistema que ha elevado hasta el 90% la tasa de recuperación de envases en Alemania o los países más al norte de la Unión.

Así que España tiene hasta el próximo 22 de noviembre de fecha para implantar el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que tiene como objetivo fomentar la economía circular y aumentar las tasas de reciclaje. Para ello, a partir de esta fecha, a la hora de adquirir una lata, botella de plástico o bricks en un establecimiento, habrá que pagar una pequeña fianza que se pagará cuando se produzca la devolución de estos envases en tiendas, supermercados o máquinas que se instalen con este objetivo.

Las botellas de plástico y el dinero

Así que en España se comenzará próximamente a cobrar un importe adicional que se calcula que será de 10 céntimos por cada lata o botella y este cargo quedará reflejado en el ticket en forma de depósito. Cuando el cliente lo desee, podrá acudir a cualquier establecimiento (no tiene que ser el mismo en el que se compre) para obtener esta devolución tras entregar el envase vacío.

Lógicamente, esto supone una gran logística e inversión que hacen poco viable que España llegue a cumplir con las fechas propuestas por la Unión Europea. Es más, según informó La Vanguardia, la burocracia y la complejidad del modelo están retrasando la llegada de este sistema que fue implantado en Portugal en 2026 y que ya funciona con notable éxito en el resto de Europa. Así que parece que España tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos y habilitar una serie de máquinas de devolución para que las personas puedan acceder al pago del depósito.

Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace España, también ha confirmado en declaraciones recogidas por esta organización que «estamos en un momento de bloqueo institucional provocado por el maquillaje de datos de la industria». Barea lamenta que «el retraso acumulado y la falta de transparencia de los sistemas actuales amenazan con incumplir los plazos» y por ello considera que esta situación «requiere una acción política inmediata para forzar la implantación del sistema de retorno ante el fracaso del modelo actual».

Así que todo hace indicar que España no llegará a tiempo para implantar este Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) antes del próximo 22 de noviembre de 2026. Al menos, no de implantarlo de forma correcta con la tecnología y máquinas adecuadas para su ejecución.