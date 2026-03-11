Hito para la esperanza: una cooperativa argentina crea sogas industriales a partir de residuos de botellas de plástico

Hoy, la gestión de los residuos de botellas de plástico es para muchas ciudades del mundo uno de los principales desafíos ambientales. El crecimiento del consumo de envases plásticos obliga a repensar su destino una vez finalizado su uso, especialmente en regiones donde el reciclado depende de estructuras cooperativas con recursos limitados.

En ese escenario, comienzan a surgir proyectos que son un mimo para la economía sustentable. Ese es el caso de lo que ocurre en Córdoba (no la de Andalucía, si no de Argentina), donde una experiencia vinculada al reciclaje de residuos de botellas plantea una alternativa que reune producción industrial, innovación tecnológica y mucha predispocición social.

La iniciativa argentina que transforma residuos de botellas en insumos industriales

El proyecto en cuestión se titula como «Hilando Futuro» y se desarrolla en el marco de la cooperativa La Esperanza. Este parte de un proceso sencillo en su planteo, pero complejo en su ejecución técnica.

Las botellas de plástico PET recuperadas por el sistema de reciclado son procesadas para convertirse primero en hilo plástico y, posteriormente, en sogas industriales destinadas al enfardado de materiales reciclables.

Este enfoque permite que los residuos de botellas no salgan del circuito del reciclado, sino que regresen como un insumo clave para la propia actividad. De este modo, se reduce la dependencia de materias primas vírgenes y de productos importados, al tiempo que se optimizan los costes operativos de las cooperativas que utilizan sogas en sus procesos diarios.

La iniciativa fue seleccionada en el Desafío Innovar por el Clima, impulsado por el propio municipio de esa provincia a través de su laboratorio de innovación CorLab, en colaboración con Bloomberg Philanthropies y el Youth Climate Action Fund.

Desde luego, la propuesta fue valorada por su enfoque de triple impacto: productivo, ambiental y social.

¿Qué nivel de tecnología implica el reciclaje de residuos de botellas?

Uno de los puntos clave del proyecto fue el salto tecnológico que permitió pasar de un sistema semiartesanal a un proceso industrial continuo. Inicialmente, el hilo plástico se producía con maquinaria básica y el trenzado de las sogas se realizaba de forma manual, lo que limitaba la capacidad de producción y la uniformidad del producto final.

La incorporación de una máquina automatizada de trenzado, desarrollada junto a la empresa argentina Rattini S.A., permitió estandarizar la calidad de las sogas, aumentar el volumen de producción y reducir los tiempos operativos. Este avance resultó determinante para que los residuos de botellas puedan transformarse en un insumo competitivo dentro del mercado local.

Las pruebas técnicas de resistencia y durabilidad de las sogas se realizan en articulación con la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Además, entes provinciales acompañan el abastecimiento regular del material reciclado necesario para sostener la producción.

La generación de empleo joven que ha impulsado este proyecto

Más allá del componente tecnológico, este proyecto de reciclado de residuos de botellas incorpora un eje social centrado en la inclusión laboral de jóvenes de zonas vulnerables. En la planta, los equipos de trabajo operan en turnos continuos y reciben formación técnica vinculada al manejo de maquinaria y a los procesos industriales.

La experiencia permite que personas jóvenes accedan a empleo formal dentro de una estructura cooperativa, acumulando conocimientos productivos y experiencia laboral en un sector históricamente marcado por la informalidad.

Este aspecto resulta clave para la sostenibilidad del proyecto, ya que amplía la base de trabajadores capacitados y fortalece la continuidad generacional dentro de la cooperativa.

La cooperativa Esperanza cuenta actualmente con más de mil asociados distribuidos en unos 30 barrios de Córdoba y sostiene, además, una red de comedores y espacios comunitarios. La producción de sogas a partir de residuos de botellas se integra así en una estructura organizativa más amplia, donde el reciclado funciona como eje económico y social.

Impacto económico del reciclaje de residuos de botellas de plástico

El contexto económico del sector del reciclado presenta dificultades claras: caída del precio del cartón, incremento de los costes industriales y menor rentabilidad para las cooperativas. En este escenario, la fabricación local de sogas aparece como una herramienta para reducir gastos y generar nuevas fuentes de ingreso.

Al producir sus propias sogas, las cooperativas disminuyen la compra de insumos externos y mejoran sus márgenes operativos.

Además, la posibilidad de ofrecer este producto a otras organizaciones del sector refuerza la cooperación entre actores del reciclado, consolidando un modelo de economía circular con base local.