Los científicos piden que no bebamos agua de las botellas de plástico pasado este tiempo: todos lo hemos hecho

Hay estudios científicos que han demostrado por qué no deberíamos usar botellas reutilizables, pero hay otra práctica habitual que para algunos es todavía más asquerosa: usar una y otra vez una botella de agua de plástico.

Todos lo hemos hecho alguna vez. Abrir una botella de agua, beber un par de sorbos y dejarla olvidada en el coche, en la mochila o en la mesita de noche. Varios días después, ¿podemos volver a beber de ella?

Tu vida no corre peligro, pero varios científicos han alertado que este gesto no es tan inocente como piensas. El medio finlandés Ilta Sanomat ha recogido la advertencia de varios expertos en microbiología que explican hasta cuándo es realmente seguro beber de una botella de plástico abierta.

Por qué no deberías beber de una botella de agua abierta después de mucho tiempo

Según el profesor Per Saris, microbiólogo de la Universidad de Helsinki, el agua en sí misma no contiene nutrientes que favorezcan el crecimiento de bacterias peligrosas. Por tanto, en condiciones normales, no se transmiten enfermedades directamente por una botella de agua abierta.

El problema aparece cuando la botella se contamina con restos de comida, saliva u otras partículas. «Si se derrama mientras comes o si alguien con gripe bebe de ella, es mejor tirarla», ha explicado Saris. En esos casos, las bacterias pueden proliferar en cuestión de horas.

Además, si una botella abierta se deja al sol o en un ambiente cálido, el riesgo aumenta drásticamente. En sólo un día pueden empezar a crecer algas y cianobacterias, organismos potencialmente peligrosos para la salud.

Pero en esos casos lo mejor es tener un poco de sentido común. «Si el agua se vuelve verdosa, ya no vale la pena beberla», ha advertido el microbiólogo en declaraciones al medio finlandés.

El gran error de reutilizar las botellas de plástico

De hecho, hay otro error ligado al reciclaje muy común: la costumbre de rellenar las botellas de agua una y otra vez. Puede parecer una buena idea para ahorrar dinero y reducir residuos, pero los expertos finlandeses no lo recomiendan.

Según Ilta Sanomat, tanto Saris como Merja Virtanen, experta de la Autoridad Alimentaria de Finlandia, coinciden en que las botellas de plástico desechables están diseñadas para un solo uso.

Con el paso del tiempo, y especialmente si no se lavan, el interior de las botellas forma una biopelícula resbaladiza, un caldo perfecto para bacterias. Además, el plástico comienza a degradarse, lo que libera microplásticos y nanoplásticos en el agua.

De hecho, un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences ha señalado que las botellas de agua liberan una cantidad mucho mayor de estas partículas microscópicas de lo que se había estimado. Al ser ingeridas, pueden acumularse en el organismo, aunque los efectos a largo plazo todavía se investigan.

Cuándo dura el agua embotellada y cómo conservarla

Hay marcas de agua embotellada mejores que otras, pero en todos los casos hay que saber cuándo tirarlas. Si están sin abrir y almacenadas correctamente, pueden durar años.

Aquí lo importante es que estén en un lugar fresco y oscuro, y que el envase permanezca sellado y libre de luz solar.

En cambio, una vez abierta, la botella no debería reutilizarse más allá de uno o dos días, y siempre debe conservarse tapada y lejos de fuentes de calor. Pasado ese tiempo, los riesgos aumentan de forma notable.