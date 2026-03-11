Hito colosal en la ciencia: China vuelve a hacer historia al crear el material más duro de la historia y es un diamante que rompe todos los esquemas

En avances científicos de todo tipo, China se encuentra siempre a la vanguardia; sus experimentos y hallazgos moldean la ciencia moderna y hacen que medio mundo esté siempre pendiente de ellos. En un último estudio, China ha conseguido crear el material más duro hasta el momento, un diamante.

Aunque en el ámbito geológico los diamantes de mayor valor son los que se minan de forma natural y no los que se realizan sintéticamente en un laboratorio, el nuevo hallazgo chino puede cambiar la geología para siempre. Durante muchísimos años, la lonsdaleíta —un diamante hexagonal creado a partir del impacto de meteoritos— era considerada como el material más duro del mundo y un 58% más que el diamante común. El problema con este material reside en la dificultad de aislarlo sin mezclas de otras sustancias y defectos, por lo que sus propiedades son complicadas de analizar al 100% sin que se diluya la sustancia.

El equipo chino a cargo de este nuevo estudio publicado en la revista Nature afirma haber creado un diamante hexagonal artificialmente. Aunque el tamaño del hallazgo es milimétrico, se trata de un éxito total, ya que permite el análisis de la sustancia sin que se mezcle entre otros materiales. El equipo chino explica que a partir de recrear las condiciones de presión y temperatura extremas a las que se somete el grafito altamente orientado —material a partir del cual se forman los diamantes— es como han conseguido crear esta piedra. Es decir, han aplastado las capas del carbono con una fuerza 200.000 veces superior a la presión atmosférica mientras elevaban su temperatura hasta los 1.900 grados Celsius.

Según la propia Nature, se trata del primer experimento con un cierto porcentaje de éxito en decenas de laboratorios que lo han intentado. Aunque de momento, debido a su pequeño tamaño, no se le pueden dar todavía los usos industriales que se desea, la creación de este diamante desde China es el primer paso de un camino que puede cambiar la geología e industria mundial.