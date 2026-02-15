Hito histórico en la minería: hallan en un lejano país africano uno de los mayores diamantes jamás descubiertos

Un hallazgo procedente de una explotación a gran altitud en el sur del continente africano ha reordenado las expectativas dentro del negocio gemológico. Los primeros análisis técnicos ya apuntan a que este nuevo ejemplar podría incorporarse a la lista de los mayores diamantes estudiados por la industria en los últimos años.

La extracción de esta piedra, de gran peso y tonalidad poco habitual, ha reforzado desde luego el interés internacional por una zona que siempre fue considerada como compleja para trabajar, pero conocida por su historial de descubrimientos sin igual.

¿En qué país africano hallaron uno de los mayores diamantes jamás vistos?

La recuperación de un diamante rosado de 108,39 quilates en la mina Kao, ubicada en las montañas de Lesoto, ha vuelto a situar este enclave en el foco de los especialistas. La pieza, obtenida por el operador Storm Mountain Diamonds, fue clasificada como Tipo IIa, un grupo de gemas caracterizado por bajos niveles de impurezas y muy escasa disponibilidad en la naturaleza.

Este tipo de hallazgos tiene un impacto notable en el mercado, donde la competencia por los diamantes con coloraciones inusuales, como el que se aprecia en la imagen destacada, suele intensificarse.

Y es que el ejemplar recién encontrado presenta un grado de color acuñado como «fancy intense», una característica que influye en la planificación del tallado y en las previsiones de cotización. Aunque su destino final aún está pendiente de confirmación, expertos del sector anticipan que su presencia podría modificar referencias en subastas y transacciones internacionales.

Un nuevo referente entre los mayores diamantes rosados

La pieza recuperada en Kao ha sido presentada como uno de los ejemplares de mayor peso documentados dentro de la categoría de diamantes rosados.

Su tamaño inicial abre la puerta a obtener varias gemas pulidas con valor relevante, un proceso que requiere una evaluación precisa de la estructura interna de la piedra. La uniformidad del color, poco habitual en ejemplares rosados, facilita la labor de los talladores, que deben decidir cómo distribuir facetas y maximizar la intensidad cromática.

La clasificación Tipo IIa, confirmada por criterios del Gemological Institute of America, indica la presencia mínima de impurezas medibles. Este atributo contribuye a que estos diamantes mantengan su estabilidad y resistencia al paso del tiempo.

Menos del 2% de las piedras naturales pertenecen a esta categoría, un factor que explica el interés comercial y científico que generan. La combinación de pureza y tonalidad rosada se estudia de forma minuciosa, especialmente cuando la gema se incorpora al selecto grupo de los mayores diamantes conocidos de su clase.

¿Cómo se forma el color rosado en los diamantes?

Según explica una investigación publicada en la revista Microscopy and Microanalysis, la procedencia del tono rosado no se debe a elementos externos, sino a distorsiones microscópicas en la estructura cristalina del diamante.

Este fenómeno, denominado deformación plástica, altera el orden interno del mineral durante procesos de gran presión y temperatura a decenas de kilómetros de profundidad. Esas alteraciones generan bandas de color que reflejan episodios de tensión geológica y que, en algunos ejemplares, se intercalan con zonas más claras.

Particularmente, el diamante de Lesoto muestra una coloración homogénea, circunstancia que simplifica el tallado posterior. Cuando la alternancia de bandas es notable, los talladores deben calcular con mayor precisión el lugar exacto para ubicar facetas sin romper la estética general.

La homogeneidad también permite que las piezas finales presenten un aspecto coherente desde diferentes ángulos. Este tipo de detalles técnicos forma parte del atractivo de los diamantes que llegan a las casas de subastas o grandes colecciones privadas.

La evolución de la mina Kao y su papel en el mercado

La mina Kao se asienta sobre un tubo de kimberlita identificado en la década de 1950. Durante años fue explotada de manera artesanal, con resultados limitados. Los esfuerzos por establecer operaciones comerciales más amplias se toparon con dificultades por la baja rentabilidad inicial.

El yacimiento, situado a más de 2.400 metros de altitud, impone exigencias logísticas y ambientales: temperaturas más frías, aire menos denso y pendientes que dificultan el movimiento de maquinaria y materiales.

La reorganización de la explotación bajo un nuevo operador permitió introducir equipamiento actualizado y asegurar un rendimiento más constante. A partir de ese momento comenzaron a registrarse hallazgos como Pink Eternity, Pink Dawn, Pink Palesa o Rose of Kao, piezas conocidas por su peso y sus tonalidades intensas.

Así, la extracción de diamantes se ha convertido en un componente central para la economía de Lesoto. Pese a su territorio reducido, el país obtiene algunas de las piedras con mejor precio por quilate. Esto hace que cada hallazgo de peso tenga consecuencias inmediatas en ingresos públicos y previsiones de exportación.

Cuando se anunció la recuperación del nuevo diamante rosado, las autoridades destacaron su relevancia para el país, subrayando que tranquilamente podría integrarse entre los hallazgos más influyentes del yacimiento.

Storm Mountain Diamonds forma parte del Responsible Jewellery Council, un organismo que establece criterios éticos y de sostenibilidad para el sector. Y recordemos en este sentido, que la trazabilidad y las condiciones de producción ocupan un lugar creciente en las evaluaciones de compradores y casas de subastas.

Dicho esto, el diamante recién recuperado pasará por un proceso de análisis, tallado y certificación antes de decidir su destino final