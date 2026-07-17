Cada vez es más habitual ver a gente que decide cambiar de vida y salirse del camino más tradicional. No todo el mundo quiere un trabajo fijo, un alquiler y una rutina marcada. En ese contexto, la llamada vanlife ha ido ganando fuerza en los últimos años, sobre todo entre quienes buscan más libertad y menos ataduras. Y es el caso de Lorena, una joven española que ha convertido su furgoneta camperizada en su casa y también en su lugar de trabajo.

A través de su cuenta de TikTok, @lore_seamountain, va contando cómo es su día a día viviendo así, sin un lugar fijo, pero con una idea bastante clara de lo que quiere. Durante mucho tiempo, según ella misma explica, no tenía claro hacia dónde ir. «No sabía lo que quería hacer con mi vida», cuenta. Pero sí tenía algo muy definido: no quería vivir sin tiempo para ella. A partir de ahí empezó a tomar decisiones que poco a poco la han llevado a la vida que tiene ahora no sólo viviendo en su furgoneta y visitando infinidad de sitios sino que puede trabajar en lo que desea y como ella dice «dedicar tiempo a mis proyectos».

Lorena, española viviendo en una furgoneta: «Estoy construyendo una vida que me permite trabajar desde donde quiero y dedicar tiempo a mis proyectos»

El cambio no fue de un día para otro sino que como suele ocurrir fue más bien una suma de decisiones pequeñas. En el caso de la furgoneta llegó como una herramienta, no como un fin ya que le permitía moverse, reducir gastos y, sobre todo, no depender de un sitio fijo. Pero para que eso funcionara, necesitaba ingresos. Ahí es donde empezó a organizarse y en lugar de apostar por una sola vía, decidió diversificar para tener varias fuentes de ingreso y más margen.

Cómo gana dinero viviendo en una furgoneta

Tal y como ella misma explica en uno de sus vídeos, una de sus principales actividades es la terapia de medicina natural, un ámbito en el que ya tenía experiencia. Trabaja haciendo consultas online, lo que le permite hacerlo desde cualquier lugar. «Ayudo a personas a mejorar su salud de forma natural», explica. A esto se suma su trabajo como embajadora de una marca de suplementación y cosmética natural.

Y la tercera vía es la que más ilusión le hace ya que ha creado su propia marca de joyería artesanal. «Desde que tengo uso de razón he estado creando cosas con las manos», dice. Con todo esto ha conseguido lo que buscaba: ingresos suficientes para mantenerse y, al mismo tiempo, libertad para organizar su tiempo.

Cuánto cuesta realmente vivir en una furgoneta

Eso sí, este tipo de vida no es gratis ni mucho menos. La inversión inicial es importante si bien una furgoneta de segunda mano puede arrancar en unos 20.000 euros, aunque los modelos que son nuevos se mueven entre los 40.000 y los 70.000 euros. Luego está la está la camperización que te puede costar entre 3.000 y 5.000 euros, aunque sube más y puede llegar a los 25.000 euros si la hace alguien profesional. Ya en el día a día, los gastos suelen moverse entre 600 y 1.200 euros al mes. El combustible es una de las partes más variables, seguido de la comida. Después vienen otros gastos más fijos como el seguro, el mantenimiento o internet.

Comparado con vivir en un piso, hay una diferencia clara y es que desaparece el alquiler o la hipoteca, que suele ser el gasto más alto y luego bajan bastante los suministros. Pero, por otro lado, el transporte pasa a ser un gasto constante, porque es tu propia vivienda la que se mueve. Además, hay cosas que desaparecen, como la comunidad o el IBI, pero aparecen otras, como el mantenimiento del vehículo o el impuesto de circulación. Al final, no es que no haya gastos, es que cambian.

Una forma distinta de entender el trabajo y el tiempo

En el caso de Lorena, lo importante no es tanto la furgoneta en sí, sino lo que le permite hacer. «Estoy construyendo una vida que me permite trabajar desde donde quiero y dedicar tiempo a mis proyectos», resume. No es un modelo para todo el mundo, ni pretende serlo ya que tiene sus complicaciones, sus momentos incómodos y exige bastante organización. Pero para ella, compensa. Por este motivo, su historia está conectando con mucha gente ya que plantea que hay más de una forma de vivir y de trabajar. Y que, aunque no siempre sea fácil, es posible construir algo diferente si tienes claro lo que buscas.