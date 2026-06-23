De una startup en Múnich a revolucionar el mercado de las campers: esta es la historia de Roadsurfer

Hace diez años, Roadsurfer comenzó con 25 campers Volkswagen en Múnich, Fráncfort y Hamburgo. En la actualidad, la empresa es el líder mundial de aventuras al aire libre con camper o autocaravana, con alrededor de 100 ubicaciones en 16 países. Tanto es así que la firma alemana ha marcado significativamente el mercado de los viajes en camper gracias a sus icónicas furgonetas Bulli con diseños coloridos y a su fuerte enfoque en la marca.

Lo que en su fundación en 2016 era todavía un mercado de nicho, hoy en día es un movimiento global, ya que el roadsurfing se ha convertido en sinónimo de viajar en camper. Con motivo de su décimo aniversario, los fundadores de Roadsurfer, Susanne Dickhardt, Markus Dickhardt, Jean-Marie Klein, y Stephie y Christoph Niemann, miran atrás a una década en la que la forma de viajar ha cambiado por completo: la individualidad y la flexibilidad son ahora más importantes que nunca.

Roadsurfer: de startup en Múnich a marca global

Hasta 2022, Roadsurfer duplicó su flota de alquiler cada año, alcanzando alrededor de 5.000 vehículos. Hoy cuenta con cerca de 10.000 campers y autocaravanas, un crecimiento que se mantiene incluso después del boom provocado por el covid.

La compañía crece en un sector que lleva años aumentando de forma estable a un ritmo de entre el 8% y el 10% anual. Entre los principales hitos destacan la ampliación de su flota, de campers a autocaravanas; su primer salto internacional en 2019 con la entrada en Francia y su posterior expansión a Norteamérica.

Actualmente, Roadsurfer cuenta con alrededor de 1.000 empleados en todo el mundo y, desde 2016, ha acompañado a cerca de 420.000 personas en sus viajes en camper.

¿Cómo ha cambiado el vanlife en 10 años?

El vanlife ha madurado, y eso se refleja sobre todo en los datos de reservas. Hoy en día, los viajeros planifican de forma mucho más consciente: el tiempo medio entre la reserva y el inicio del viaje ha aumentado en 2026 hasta unos 110 días. El año anterior era de unos 80 días y, en los inicios de roadsurfer, de alrededor de 70 días. Esto demuestra claramente que las vacaciones en camper han pasado de ser una aventura espontánea a convertirse en una parte fija de la planificación anual.

La audiencia también se mantiene bastante similar, según un análisis de clientes de 2025: el 31% de los clientes viajan con niños y aproximadamente un 9% lo hacen con mascota. El público objetivo principal, que tiene una edad de entre 25 y 44 años, representa el 66%.La elección del modelo varía según el perfil: las familias prefieren furgos camper y autocaravanas, mientras que las parejas y grupos de amigos optan tanto por campers como por furgos camper.

Mientras que en 2026 los costes de los viajes en avión y hotel siguen aumentando, los precios de verano de Roadsurfer se mantienen estables al nivel del año anterior. Así, las vacaciones en camper se consolidan como una opción fiable tanto en precio como en planificación, con tarifas desde 85 euros por noche en temporada alta. Los precios pueden variar según la temporada, el modelo y la ubicación. Además, las ofertas de verano actuales cuentan con descuentos adicionales, por ejemplo, a través de ofertas de última hora de Roadsurfer.

Top puntos de alquiler en 2026

Según datos internos de Roadsurfer, los países más demandados son España, Italia y Alemania. El verdadero mercado emergente del año se encuentra, sin embargo, al otro lado del Atlántico con Norteamérica.

«Norteamérica es también en 2026 nuestro mercado de mayor crecimiento, con un aumento de alrededor del 120% en 2025 y un crecimiento de reservas por encima de la media impulsado por residentes en EEUU, que están descubriendo el concepto europeo de vanlife», afirma Markus Dickhardt, cofundador y CEO de Roadsurfer.

Además, añade que «desde el principio hemos tenido una convicción clara: crecer de forma rentable. En los próximos años no nos definiremos por la velocidad de expansión, sino por mejoras concretas en la calidad para nuestros clientes y en la eficiencia para nuestro equipo».

Por su parte, Susanne Dickhardt, CXO y cofundadora de Roadsurfer señala que «ya en 2016 nuestro objetivo iba más allá del alquiler: con una marca emocional basada en la libertad y la aventura, queríamos atraer a nuevas audiencias urbanas y jóvenes al mundo del camping, combinar cierto nivel de confort con un toque de estilo y posicionar el roadsurfing como la primera opción para viajar de forma independiente. Creo que lo hemos conseguido tanto en Europa como en Norteamérica».