Los destinos camper que marcarán tendencia en 2026

Viajar sin horarios, despertar frente a un lago o bajo la aurora boreal y moverse al ritmo de la carretera en diferentes destinos con la camper. La filosofía van life sigue conquistando viajeros que buscan naturaleza, flexibilidad y autenticidad. Lo demuestra el reciente Salón del Caravaning de Barcelona 2025, donde las campers y autocaravanas fueron las grandes protagonistas del certamen. Más del 70% de los visitantes se interesó por este tipo de vehículo, confirmando que el turismo sobre ruedas ya no es una moda, sino una forma de viajar en auge.

En este contexto, roadsurfer, la empresa líder europea de alquiler de campers, se consolida como uno de los grandes impulsores de esta tendencia. En España, opera en ciudades como Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla o Valencia, y recientemente ha ampliado su presencia a Estados Unidos con una sede en Los Ángeles. Su objetivo: hacer que la libertad de viajar en camper sea accesible, sostenible y sin complicaciones.

Escandinavia: naturaleza sin límites

El norte de Europa sigue siendo el sueño camper por excelencia. Los fiordos noruegos, los lagos suecos o las carreteras sin tráfico de Finlandia convierten la ruta en parte de la aventura. Primavera y finales de verano son las mejores épocas, cuando el verde domina el paisaje y la luz se alarga casi hasta medianoche.

Para quienes buscan la experiencia más auténtica, marzo ofrece la oportunidad de ver auroras boreales desde lugares mágicos como Tromsø o Abisko. Y gracias al llamado derecho de todos, es posible acampar en plena naturaleza siempre que se respeten las normas locales. Para los que prefieren ir sobre seguro, roadsurfer spots, la app propia de la marca, permite reservar parcelas privadas y sostenibles en entornos naturales.

Islas Británicas: rutas con carácter

Desde los pueblos de piedra de los Cotswolds hasta los acantilados galeses o las Highlands escocesas, el Reino Unido es un mosaico de rutas escénicas. El clima templado de la primavera y el otoño invita a recorrerlo con calma, entre castillos, pubs y carreteras secundarias que serpentean junto al mar.

Viajar en camper por las Islas Británicas es redescubrir la libertad de detenerse donde apetece, preparar un café frente al océano y seguir el camino sin prisas.

Norteamérica: la carretera infinita

El 2026 será un año emblemático para los viajes sobre ruedas en Estados Unidos: la legendaria Ruta 66 cumple 100 años, y el país celebra su 250º aniversario. Dos efemérides que invitan a recorrerlo de costa a costa, ya sea desde Nueva York hasta San Francisco o por la Highway 1 del Pacífico.

En Canadá, los parques nacionales de Banff y Jasper ofrecen lagos turquesa, montañas y silencio: el escenario perfecto para quienes buscan desconexión total. roadsurfer ya opera en el continente americano, ampliando su flota y acercando su filosofía de libertad y confort a los viajeros de todo el mundo.

Destinos camper con roadsurfer

Cada año, más personas cambian el avión o el resort por una camper con cama y cocinilla para conocer diferentes destinos. En Europa, el alquiler de campers creció más de un 150 % durante el verano pasado, y en España la ocupación alcanzó el 90%. Roadsurfer lidera ese cambio con un modelo de negocio digital, kilometraje ilimitado y una experiencia sin complicaciones: reserva online, atención 24/7 y una flota moderna y equipada desde 69€ por noche en temporada baja. Con planificación, respeto por el entorno y ganas de aventura, 2026 promete ser el año perfecto para perderse —y encontrarse— sobre ruedas