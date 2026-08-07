Al-Khelaifi, la figura clave en el plan por derrocar a Infantino de la FIFA

El crédito de Gianni Infantino al frente de la presidencia de la FIFA parece completamente consumido. Así lo apuntan todos los indicadores, con el clamor de multitud de confederaciones y federaciones alzando la voz tras los últimos polémicos movimientos del mandamás suizo. La UEFA es el principal opositor a las directrices que marca Infantino y cuenta con Nasser Al-Khelaifi como el hombre perfecto para liderar la revolución en la FIFA.

La ruptura entre FIFA y UEFA es total tras los últimos acontecimientos vividos y ese intento fallido de Gianni Infantino por privatizar las futuras Copas del Mundo. El rechazo de gran parte del mundo del fútbol a esa propuesta no consensuada del mandatario suizo ha terminado por romper las relaciones entre el máximo organismo del fútbol mundial y el europeo.

Desde hace días se viene pronunciando una y otra vez el mismo nombre: Nasser Al-Khelaifi. Desde la UEFA que dirige Aleksander Ceferin ven al actual presidente de presidente del Paris Saint Germain, de Qatar Sports Investments y la EFC, la Asociación de Clubes Europeos, como el principal candidato a confrontar en las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA con Infantino, ahora en entredicho.

El organismo europeo tiene claro que Infantino no puede seguir tomando decisiones en la FIFA por el bien del fútbol y consideran que Al-Khelaifi reúne todos los ingredientes para ser el siguiente elegido. Presidente del actual doble campeón de Europa, en 2025 y 2026, así como líder de la asociación que vela por los intereses de los clubes europeos. Además, su sintonía con Qatar abre una puerta a los apoyos de Oriente Medio de cara a unas elecciones.

El rechazo a la privatización del Mundial ha sido solamente la gota que colmó la paciencia de la UEFA, que viene quejándose de la toma de decisiones de Gianni Infantino y la FIFA desde hace ya tiempo, sobre todo tras la celebración del nuevo formato del Mundial de Clubes en el verano de 2025, que se celebrará, en teoría, de nuevo en 2029.

Aleksander Ceferin está promoviendo y movilizando a las diferentes federaciones europeas para que den un paso al frente y muestren su rechazo a la continuidad de Gianni Infantino como presidente de la FIFA. Gales, Rumanía, Inglaterra o Alemania ya habrían mostrado su repulsa a las últimas decisiones del máximo organismo del fútbol, aunque desde la UEFA esperan que Al-Khelaifi, a través de la EFC, dé otro paso al frente.

«Creo que debe haber un candidato contra Infantino, y lo importante es que ese candidato pueda unir a la oposición en todo el mundo», afirmó recientemente Laura McAllister, vicepresidente de la UEFA, recalcando el rechazo al mandatario suizo: «Claramente, hemos hecho oír nuestra voz, al igual que la federación asiática (AFC) y la Concacaf, pero necesitamos un candidato que realmente pueda unir al mundo para asegurar que sea capaz de derrotar a Infantino».

Desde la UEFA esperan que Nasser Al-Khelaifi dé un paso al frente que permite conformar una oposición firme ante Gianni Infantino, aunque también han trascendido otros nombres como Víctor Montagliani, actual presidente de la Concacaf, que podría unirse a Europa con un fin común: destronar al actual presidente de la FIFA.