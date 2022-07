¿Qué fue de Mónica Hoyos, la exmujer de Carlos Lozano?

Mónica Hoyos ya ha protagonizado más de un escándalo en la prensa del corazón. Saltó a la fama en España por su trabajo y matrimonio con Carlos Lozano, pero finalmente sus caminos se separaron en 2007. Desde ese momento, se la ha podido ver en programas como ‘GH VIP’ o incluso ‘Supervivientes’, te contamos más detalles sobre la actualidad de Mónica Hoyos.

Los inicios de Mónica Hoyos en televisión

Este rostro es más que conocido en televisión y es que su trabajo en la pequeña pantalla empezó cuando ella era muy joven. Nació en 1977 en Perú, pero con seis años se trasladó con su familia a España, después del divorcio de sus padres. Empezó los estudios de periodismo, ya mostrando interés por el sector, pero no los finalizó. Esto no le impidió empezar a coger experiencia en televisión.

Comenzó su carrera en Telecinco como azafata para el programa ‘Karaoke’ con solo 19 años y tres años más tarde, volvía a su país natal para protagonizar la telenovela ‘Gabriela’. Fue ese mismo año cuando conoció a Carlos Lozano, el amor llamó a su puerta y la vida de esta joven cambió. Ella trabajaba como azafata en ‘El precio justo’ en ese momento y él, como presentador.

La pareja protagonizó más de un titular y ambos ganaron fama con el tiempo, tuvieron una hija llamada Luna, pero en 2007 la pareja ponía fin a su matrimonio y tomaron caminos separados. Cuando el divorcio llegó a las portadas de la prensa del corazón, reinaron las discusiones por la custodia de la hija, tanto fuera, como dentro del plató.

Su vuelta a la pequeña pantalla

Pasaron los años y parecía que Mónica prefería mantener un perfil más bajo frente a los medios, pero finalmente regresó a los platós de Telecinco. Volvió a aparecer para defender al que ahora era su exmarido en GH VIP 4 y pareció gustarle a la audiencia, pues incluso trabajó como colaboradora de Sálvame.

Finalmente, ella también participó en ‘Gran Hermano’, en la edición GH VIP 5, junto con Miriam Saavedra, que en ese momento era la pareja de su exmarido Carlos Lozano. No contenta con el resultado final, decidió animarse con otro formato y participó en ‘Supervivientes’ en 2019. Allí se encontraría al mismo Carlos, algo que el público esperó con expectación por el final lleno de conflictos que tuvo su divorcio.

Después de Carlos Lozano, aparecieron varios hombres en la vida de Mónica Hoyos, como Cayetano Martínez o Emiliano Suárez, pero estas relaciones no acabaron de funcionar. Su último amor sería un hombre que se apellida Sánchez, todo el mundo lo conoce como «Señor Sánchez» y poco se sabe de él. No obstante, Lydia Lozano hacía saltar las alarmas este mismo año en Sálvame, donde comentó que la relación de Mónica Hoyos no iba por buen camino.

«Mónica Hoyos ya roto con su novio, el ‘señor Sánchez’, porque se ha ido con otra» comentaba Lydia en ‘Sálvame’ y estas declaraciones se complementaron una exclusiva de La Razón que confirmaba que la relación no estaba pasando por su mejor momento, que había discusiones e infidelidades en la pareja.