Paula Beneytez, experta en tocados: «Han vuelto con fuerza gracias a Kate Middleton y la reina Máxima de Holanda»

Las tendencias en moda de invitada evolucionan constantemente, pero hay complementos que, cuando regresan, lo hacen con más fuerza que nunca. Es el caso de las pamelas, un accesorio que durante años parecía reservado para bodas muy concretas o para mujeres especialmente atrevidas y que hoy vuelve a ocupar un lugar protagonista en los estilismos más elegantes. Lejos de entenderse como un simple añadido, la pamela se ha convertido en el elemento capaz de transformar un vestido sencillo en un auténtico look de invitada. Detrás de este fenómeno hay cambios en la forma de consumir moda, una mayor libertad a la hora de interpretar el protocolo y la influencia de referentes de estilo que han convertido este complemento en sinónimo de sofisticación. Hablamos con Paula Beneytez, CEO de Marcela & Co, para descubrir por qué las pamelas viven uno de sus mejores momentos, cuáles son las tendencias que marcarán la temporada y hacia dónde evoluciona el universo de las invitadas.

El gran regreso de las pamelas

Si hace unos años muchas invitadas dudaban antes de incorporar una pamela a su estilismo, hoy ocurre justamente lo contrario. Cada vez son más las mujeres que buscan ese complemento capaz de diferenciar su look y aportar personalidad a un vestido.

Para Paula Beneytez, este fenómeno tiene una explicación muy clara: «Las pamelas han vuelto con fuerza gracias a personajes públicos muy admirados por su estilo, como Kate Middleton o la reina Máxima de Holanda, que las incorporan con frecuencia en sus estilismos».

Vestidos más versátiles y complementos con más protagonismo

Las bodas ya no se viven igual que hace dos o tres décadas. Las invitadas buscan prendas que puedan reutilizar y que no queden relegadas al armario tras una única celebración.

En palabras de Beneytez, «las invitadas hoy compran sus vestidos pensando en utilizarlos en más eventos, incluso en su día a día, y en tiendas muy conocidas de precio medio, algunas especializadas en invitada y otras en cadenas generalistas de moda femenina».

La CEO de Marcela & Co explica que esta nueva forma de consumir moda ha cambiado completamente el papel de los accesorios. «Antes muchos vestidos se confeccionaban exclusivamente para una boda, eran piezas únicas y hechas a medida. Hoy una invitada puede coincidir perfectamente con otra llevando el mismo vestido».

Precisamente por eso, añade, «los complementos son ahora muy importantes porque los tocados convierten un vestido más o menos normal en un traje de invitada; lo elevan a otra categoría. Además, hacen que un outfit sea completamente distinto al de otra invitada que lleva el mismo vestido pero diferentes complementos».

Un accesorio para todas las invitadas

Durante mucho tiempo existió la percepción de que llevar pamela era una decisión arriesgada o reservada únicamente para madrinas o familiares muy cercanos. Sin embargo, esa idea ha cambiado radicalmente.

Desde Marcela & Co lo viven con entusiasmo. «Lo vivimos con mucho agradecimiento a nuestras clientas y tratando de ofrecer una gran variedad de colores y formas para todos los gustos», explica Beneytez.

Cuando le preguntamos qué tipo de invitada apuesta actualmente por este accesorio, su respuesta es contundente: «Todas, de todas las edades y ocupen el papel que ocupen en la boda».

Esa democratización ha hecho que la pamela deje de verse como un complemento exclusivo. «Sí, se ha convertido en un complemento chic y estiloso que no le puede faltar a ninguna de ellas para ir realmente vestida de boda», afirma.

El protocolo ya no dicta todas las normas

Durante años, el protocolo marcó con bastante rigidez cuándo era apropiado llevar una pamela, qué tamaño debía tener o incluso el momento del día en el que debía utilizarse. Hoy las reglas son mucho más flexibles. «Se está flexibilizando bastante», resume Paula Beneytez.

Esto no significa que todo valga, sino que cada invitada tiene ahora un mayor margen para adaptar el complemento a su personalidad y al tipo de celebración. No obstante, todavía siguen produciéndose errores frecuentes a la hora de escoger un tocado.

«Muchas invitadas se obsesionan con un color porque creen que es el que mejor queda con su traje, pero sin pensar si realmente es el que más favorece a su rostro y el que las va a hacer estar realmente guapas».

Las tendencias que dominarán esta temporada

Las tendencias en tocados también evolucionan cada temporada y este año las referencias vuelven a mirar hacia la elegancia clásica reinterpretada.

Según explica Beneytez, «las pamelas tipo canotier, como las últimas que han lucido Kate Middleton y Victoria de Suecia durante el mes de junio, están marcando la temporada. También las pamelas con formas irregulares y las alas levantadas».

En cuanto a colores y materiales, predominan los acabados naturales. «Los tonos tierra, desde el blanco hasta el nude, son los que mejor están funcionando. En materiales destacan el sinamay y el buntal».

Respecto a las siluetas, la diversidad sigue siendo la gran protagonista. «Hay formas de todo tipo», asegura. Y es que actualmente conviven diferentes estilos sin que uno se imponga claramente sobre otro.

«Diría que conviven las tres tendencias. Hay muchas clientas que quieren pamelas sin adornos, sencillas, como los maxi canotiers, y otras que buscan pamelas de 60 centímetros con flores enormes».

Ese equilibrio entre minimalismo y teatralidad refleja perfectamente la diversidad de perfiles que existe hoy entre las invitadas. Beneytez también destaca otra pieza que ha marcado la temporada. «Los pillbox han estado toda la primavera. Ahora parece que los vemos menos y vuelven las pamelas de todo tipo».

El valor del trabajo artesanal

Detrás de cada tocado existe un proceso creativo mucho más complejo de lo que muchas personas imaginan. En Marcela & Co todo comienza escuchando a las propias clientas.

«Primero escuchamos qué buscan, observamos qué llevan las royals en sus últimos eventos, buscamos materiales y colores novedosos, hacemos muchas pruebas de confección y pensamos cuidadosamente cómo vamos a enseñar esa pieza al mercado para que realmente la valoren».

Ese trabajo artesanal sigue siendo uno de los pilares de la marca, aunque el mercado actual plantea nuevos retos.

«Depende de la clienta. Hay algunas que valoran muchísimo la artesanía y otras que incluso se quejan porque se ve una puntada de un producto hecho a mano».