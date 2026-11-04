Olimpia Báez, la nieta de Carolina Herrera que debutará en Le Bal: de su vida secreta en Nueva York al misterio de su vestido

Olimpia Báez Herrera se prepara para vivir una de las noches más especiales de su vida. La hija de Carolina Adriana Herrera y del torero Miguel Báez, conocido como El Litri, será una de las protagonistas de la próxima edición de Le Bal des Débutantes, el exclusivo baile parisino que reúne cada año a jóvenes de algunas de las familias más conocidas e influyentes del panorama internacional. A sus 21 años, la nieta de la diseñadora Carolina Herrera llegará a esta cita con una historia familiar que combina moda, tradición taurina y alta sociedad española. Sin embargo, pese a sus apellidos, ha conseguido mantener un perfil discreto, especialmente durante su etapa en Nueva York, donde estudia y construye su propio universo lejos de los focos. Ahora, todas las miradas están puestas en su debut y en una de las grandes incógnitas de la velada: quién firmará el vestido con el que se presentará en París.

Una heredera de dos grandes sagas familiares

Nacida en Madrid el 14 de marzo de 2005, Olimpia pertenece a dos familias con una importante trayectoria en sus respectivos ámbitos. Por parte de madre, es nieta de Carolina Herrera, una de las diseñadoras más reconocidas de la moda internacional y fundadora de la firma que lleva su nombre. Su madre, Carolina Adriana Herrera, ha desarrollado también su trayectoria vinculada al universo de la belleza y el estilo de vida.

Por parte de padre, la joven forma parte de una conocida familia del mundo taurino. Es hija de Miguel Báez, El Litri, uno de los toreros españoles más populares de su generación, y nieta de Conchita Spínola, una figura muy querida de la sociedad española, fallecida en 2022.

Sus padres se casaron en junio de 2004 en la finca Los Guateles, en Cáceres, en una boda que reunió a más de 600 invitados. Desde entonces, Olimpia y sus hermanos han crecido entre España y Estados Unidos, rodeados de dos universos muy distintos, pero con un elemento en común: una fuerte vinculación con la tradición y la elegancia.

Nueva York, su refugio lejos de los focos

Aunque su apellido la sitúa inevitablemente en el radar de la moda y la crónica social, Olimpia ha mantenido una vida bastante alejada de la exposición pública. Actualmente reside en Nueva York, donde estudia Media, Culture and Communication en la Universidad de Nueva York (NYU). La ciudad, además, tiene un significado especial para ella, ya que forma parte de sus recuerdos familiares desde pequeña.

En una entrevista para ¡HOLA! Fashion, la joven explicaba su vínculo con Manhattan: «Crecí viniendo a ver a mis abuelos, mis tíos y mis primos y escuchando las historias que mi madre me contaba sobre el Nueva York de los años setenta, así que su amor por esta ciudad acabó convirtiéndose en el mío».

Su día a día transcurre especialmente en Nolita, un barrio que conoce bien y en el que encuentra algunos de sus lugares favoritos. Allí suele improvisar planes con sus amigas, desayunar en cafeterías, recorrer pequeñas tiendas y descubrir nuevos restaurantes. También tiene muy presentes las recomendaciones de sus tíos, que viven en esta zona y que han sido una referencia para ella desde hace años.

Un estilo propio con el sello de Carolina Herrera

La moda es otro de los terrenos en los que Olimpia ha empezado a llamar la atención. Aunque no suele acudir a numerosos eventos ni protagonizar apariciones públicas constantes, sus elecciones estilísticas dejan ver una personalidad propia y una clara influencia del universo de su abuela.

Entre sus firmas favoritas figuran marcas como Dôen, La Ligne, Alex Mill, Bode y The Great, además de su interés por el denim de Still Here y las piezas especiales de tiendas vintage como Tarin Thomas Vintage. Una selección que refleja una estética relajada, con prendas de inspiración clásica y guiños a la moda contemporánea.

Una de sus apariciones más comentadas tuvo lugar el pasado septiembre, durante el desfile de Carolina Herrera en Nueva York, que celebraba los 45 años de la casa. Sentada en primera fila junto a su prima Carolina Lansing y muy cerca de su abuela, Olimpia escogió una larga falda blanca con volantes y lunares negros, uno de los estampados más reconocibles del imaginario de la diseñadora. Completó el conjunto con zapatos de tacón y un bolso de mano, demostrando que sabe incorporar los códigos de la firma familiar sin renunciar a su propio estilo.

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El vestido de Le Bal, el secreto mejor guardado

El próximo 28 de noviembre, Olimpia dará un paso más en sus apariciones públicas con su debut en Le Bal des Débutantes, que se celebrará en el hotel Shangri-La de París. Se trata de uno de los acontecimientos sociales más exclusivos del calendario internacional, organizado por Ophélie Renouard y reservado a un reducido grupo de jóvenes procedentes de familias destacadas de distintos países.

La cita tendrá, además, un componente especialmente familiar. Su prima Carolina B. Lansing participó en la edición de 2025 y lució un vestido creado especialmente para ella por Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera. El diseño, en blanco y negro y con lunares, incorporaba un gran lazo y detalles que rendían homenaje al universo estético de la firma.

Ahora, la expectación se centra en descubrir si Olimpia seguirá el mismo camino y confiará también en la casa de su abuela para una noche tan señalada o si, por el contrario, apostará por otro diseñador de alta costura. Por el momento, no se ha desvelado quién estará detrás de su vestido. Una incógnita que adquiere todavía más interés, teniendo en cuenta que compartirá protagonismo con su amiga Angera Brachetti Peretti, hija de Isabella Borromeo, con quien comparte piso en Nueva York. Ambas se preparan para una noche en la que la discreción habitual de Olimpia dará paso a uno de los debuts más esperados de esta edición.