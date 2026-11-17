La diputada del PSOE, Pilar Costa, ha utilizado la sesión de control de este martes al Govern de Marga Prohens para preguntarle a la vicepresidenta segunda del Govern acerca de la publicidad institucional que ha recibido el periódico OKDIARIO o alguna de sus empresas editoras por parte de la administración autonómica.

Estarellas le ha recordado que la contratación de los espacios publicitarios se rige por la ley de publicidad institucional, que ya estaba en vigor cuando gobernaba el Pacte, y la distribución de fondos se hace «en base a criterios objetivos». «El Govern aplica la normativa con independencia de la línea editorial de los medios de comunicación. Espero que ustedes hiciesen lo mismo cuando gobernaban», ha subrayado.

La consellera ha invitado a Costa a acudir a su despacho para consultar los expedientes que quiera, pero ha considerado que «por rigor y prudencia» no puede exponer los datos, que ha vinculado a la «persecución a según qué tipo de medios», solicitados en un plenario.

La socialista ha sostenido que la «falta de respuesta» de Estarellas «evidencia lo que hacen y lo que todo el mundo sospecha». «El Govern ha subido en ocho millones de euros el presupuesto para el reparto de la publicidad, más del doble o del triple que en años atrás. ¿Por qué lo esconden? Porque lo hacen para pagar las facturas del abogado de Koldo para que mienta», ha zanjado.

Ha sido entonces cuando la vicepresidenta de Prohens ha aprovechado para recordarle a la socialista que los registros contables de las cuentas públicas del Govern balear de 2015 a 2023, bajo el mandato de Francina Armengol (PSOE), reflejan pagos de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) a Público, elDiario.es y El Plural, al margen de las partidas generales de publicidad institucional del Govern. El 74% de estos fondos se concentró en 2023, año de las elecciones autonómicas. La gestión del entonces conseller de Turismo, Iago Negueruela, exige explicaciones sobre los criterios y procedimientos utilizados para destinar dinero público a estas cabeceras.

La polémica sobre el reparto de la publicidad institucional en Baleares tiene un antecedente que el PSOE parece empeñado en pasar por alto. Durante los gobiernos de Francina Armengol, y bajo la responsabilidad política de Iago Negueruela en el área turística, se destinaron recursos públicos de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) a determinados medios de comunicación.

Y hay una cuestión fundamental que debe quedar clara: estos 130.545,51 euros no corresponden al reparto general de publicidad institucional del Govern, sino a partidas vinculadas a la AETIB, un organismo público del ámbito turístico autonómico. Se trata de una vía de gasto diferenciada de las campañas generales de comunicación institucional del Ejecutivo balear.